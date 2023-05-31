Войти
ТАСС

Зеленский заявил, что уже приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ

204
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Louise Delmotte, Pool

Президент Украины сообщил об этом после заседания Ставки верховного главнокомандующего

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться вооруженные силы страны. Об этом в понедельник заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Докладывали на [заседании] Ставки [верховного главнокомандующего], как всегда, главком [ВСУ Валерий Залужный] и командующие оперативными направлениями. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты". - сказал украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее в понедельник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что время для контрнаступления украинских войск скоро наступит, конкретные задачи для подготовки к нему уже определены. При этом на прошлой неделе советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждал, что контрнаступление уже началось несколько дней назад. В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ в глобальном смысле готовы к контрнаступлению.

Тема возможного контрнаступления украинских войск муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
20.04.2023
Российская авиация за сутки сбила три украинских самолета
02.11.2022
В Национальном центре управления обороной прошло селекторное совещание с участием министра обороны РФ
03.05.2022
Сообщается об очередном ударе высокоточными ракетами по ж/д мосту под Одессой
15.03.2019
"Лечу на фронт": Порошенко едет в Донбасс
28.10.2016
Огонь в небесах
11.08.2010
РКК "Энергия" построит спутники для Египта и Анголы
12.12.2008
"Климов" обошел "Чернышева". Авиадвигатели ТВ3-117 и ВК-2500 решено собирать в Санкт-Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 03:29
  • 50291
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.05 23:22
  • 3
Шапкозакидательство и завет адмирала Макарова
  • 30.05 22:48
  • 7
Зимбабве получила 18 вертолётов «Ансат»
  • 30.05 20:13
  • 14
"Призывы раздать населению оружие - из ряда вон. За такое по губам бьют"
  • 30.05 19:49
  • 2
Рогозин: ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении
  • 30.05 19:46
  • 1
В ДНР заявили, что средства ПВО РФ стали эффективнее уничтожать ракеты Storm Shadow
  • 30.05 19:41
  • 88
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 30.05 16:05
  • 203
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 30.05 14:30
  • 1
"Скоро все всё увидят". Буданов снова грозит РФ ответом на ракетные удары
  • 30.05 14:30
  • 3
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 30.05 13:16
  • 20
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 30.05 11:17
  • 0
Развязанная против России прокси-война несёт риск применения оружия массового поражения
  • 30.05 09:39
  • 1
Линдси Грэм заявил, что рад реакции в России на его высказывания
  • 30.05 09:27
  • 1
Лавров: Дания и Нидерланды хотят тренировать пилотов Украины, чтобы понравиться гегемону
  • 29.05 23:16
  • 34
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A