Зеленский заявил, что уже приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться ВСУ

Президент Украины сообщил об этом после заседания Ставки верховного главнокомандующего

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Украинское руководство уже приняло решения о том, как и когда будут дальше двигаться вооруженные силы страны. Об этом в понедельник заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Докладывали на [заседании] Ставки [верховного главнокомандующего], как всегда, главком [ВСУ Валерий Залужный] и командующие оперативными направлениями. Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты". - сказал украинский лидер в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее в понедельник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что время для контрнаступления украинских войск скоро наступит, конкретные задачи для подготовки к нему уже определены. При этом на прошлой неделе советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждал, что контрнаступление уже началось несколько дней назад. В конце апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ в глобальном смысле готовы к контрнаступлению.

Тема возможного контрнаступления украинских войск муссируется в СМИ уже несколько месяцев, назывались разные даты. МИД РФ ранее заявлял, что открытые рассуждения стран Запада о грядущем украинском контрнаступлении подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт.