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ТАСС

Источник: в Запорожье начали шить поддельную российскую форму для украинских диверсантов

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Украинские военнослужащие под Угледаром, 2023 год
Украинские военнослужащие под Угледаром, 2023 год.
Источник изображения: Libkos/AP

По его словам, ДРГ планируют забрасывать на территорию России

ТАСС, 29 мая. Украинские власти организовали в подконтрольном им городе Запорожье производство поддельной российской военной формы для экипировки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которых предполагается забрасывать на территорию России. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в силовых структурах.

"В городе Запорожье на швейной фабрике ОАО ПТФ "Селена" (город Запорожье, ул. Артема, д. 6) по указанию из Киева осуществляется пошив военной формы российского образца для экипировки украинских ДРГ, дальнейшей их заброски на территории РФ и проведения ДТА (диверсионно-террористических актов - прим. ТАСС). Первая партия уже изготовлена в количестве 100 штук", - рассказал собеседник агентства. 

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Страны
Россия
Украина
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