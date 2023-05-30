Посол ЦАР в Москве заявил о желании разместить российскую военную базу в стране

ЦАМТО, 29 мая. Власти ЦАР заинтересованы в размещении на своей территории российской военной базы, заявил посол в Москве Леон Додону-Пунагаза в интервью газете "Известия".

"Наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам и их военному присутствию. Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от пяти до десяти тысяч солдат", – сказал он.

По словам дипломата, поднятие российского флага на бывшей французской базе в ЦАР стало знаком того, что республика "окончательно выгнала французов и что теперь "Россия будет вместе с ЦАР".

По мнению Додону-Пунагазы, присутствие российских военных инструкторов укрепило боеспособность армии, тем более что угрозы для безопасности сохраняются, особенно на фоне ситуации в Судане, поток беженцев откуда увеличился с началом вооруженного конфликта, отмечает "РИА Новости".