Состоялся первый пассажирский рейс нового китайского самолёта С919

28 мая 2023 года состоялся первый коммерческий пассажирский рейс нового китайского среднемагистрального узкофюзеляжного самолёта С919, ознаменовавший начало ввода этого типа в эксплуатацию. Первый поставленный китайской авиакомпании China Eastern Airlines серийный борт С919 (серийный номер 10107, регистрационный номер В-919А) совершил первый рейс (MU9191) из шанхайского аэропорта Хунцяо, где расположена штаб-квартира China Eastern Airlines, в столичный аэропорт Пекина. Вылет из Хунцяо состоялся в 10.32 ч. по местному времени, с прибытием в Пекин в 12.31 ч.

Взлёт первого серийного образца китайского среднемагистрального пассажирского самолёта СОМАС С919 (серийный номер 10107, регистрационный номер В-919А) авиакомпании China Eastern Airlines из шанхайского аэропорта Хунцяо в ходе совершения первого коммерческого рейса в Пекин, 28.05.2023 (с) Синьхуа

В первом рейсе на борту самолета находились более 130 пассажиров. Названный уфу линьмэнь (китайская идиома "пять благословений приходят в семью") тематический обед, доступный для пассажиров эконом-класса С919, включал в себя сервировочный глиняный горшок риса с консервированным мясом, трехсоставное блюдо с фруктами, манговый пудинг с изображением первого полета, шоколадное песочное печенье CEA и молочные конфеты White Rabbit.

С 29 мая China Eastern Airlines начинает регулярную эксплуатацию С919 также на маршруте из Хунцяо (Шанхай) в Чэнду. Стоимость билета эконом-класса, поступивших в продажу с вечера 26 мая, составляет 919 юаней (10277 рублей).

Первый серийный китайский среднемагистральный пассажирский самолёт С919 разработан и строится китайской государственной авиастроительной компанией гражданской авиации Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Первый серийный самолет С919 (серийный номер 10107, регистрационный номер В-919А, на этапе испытаний нес временную регистрацию В-001J) совершил первый полет в Шанхае в аэропорту Пудун 14 мая 2022 года и был передан авиакомпании China Eastern Airlines как стартовому заказчику 9 декабря 2022 года в аэропорту Хунцяо. Самолет выполнен в 164-местной компоновке (восемь мест в бизнес-классе и 156 в эконом-классе).С 26 декабря China Eastern Airlines осуществляла на первом борте контрольно-эксплуатационные полеты, однако начало его коммерческой эксплуатации (изначально объявленное на 1 марта 2023 года) задержалось почти на три месяца по сравнению с первоначальными планами.

Узкофюзеляжный самолет С919 в классе пассажировместимости 158-190 мест (то есть аналогичном Boeing 737 и Airbus A320, основной заявляемый вариант вместимости С919 - 168 мест) был разработан и производится специально созданным в КНР в 2008 году государственным объединением гражданской авиации СОМАС, для которого С919 стал первым полноценным проектом. Фактически все элементы конструкции самолета либо изготавливаются на различных предприятиях китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC, либо импортируются, а на сооруженном предприятии СОМАС в аэропорту Пудун в Шанхае осуществляется только финальная сборка. С919 является первым созданным в КНР магистральным пассажирским самолетом после неудачного и оставшегося несерийным самолета Y-10, построенного в количестве трех опытных образцов в начале 1980-х годов.

Самолет С919 оснащается двумя двигателями CFM International LEAP 1C, а в перспективе планируется к оснащению также создаваемыми под эгидой СОМАС китайскими двигателями CJ-1000A. Стендовые испытания опытных образцов CJ-1000A были начаты в 2018 году. В марте 2023 года были начаты летные испытания одного образца CJ-1000A на самолете-летающей лаборатории на базе нового китайского транспортного самолета Y-20.

Первый полет первого летного прототипа С919 (серийный номер 10101, регистрационный номер В-001А) состоялся в Шанхае 5 мая 2017 года. Первый полет второго прототипа С919 (серийный номер 10102, регистрационный номер В-001С) состоялся 17 декабря 2017 года, а первый полет третьего прототипа (серийный номер 10103, регистрационный номер В-001D) состоялся 29 декабря 2018 года. В течении 2019 года были построены еще три летных прототипа С919 (серийные номера 10104, 10105 и 10106), и таким образом общее количество опытных машин, задействованных в испытаниях, составило шесть.Сертификационные полеты С919 в рамках испытаний были завершены 3 июля 2022 года, и 29 сентября 2022 года самолет официально получил сертифкат типа Управления гражданской авиации Китая (CAAC). Самолёт был сертифицирован в базовом исполнении по нормам лётной годности CCAR-25 CAAC, гармонизированным с американскими нормами FAR-25. 29 ноября самолет получил производственный сертификат СААС. В целом процесс испытаний и сертификации затянулся, и сертификация СААС, а затем и поставка первого серийного самолета С919 были произведены с опозданием примерно на год от последних плановых сроков.

По официальным данным COMAC, портфель заказов и опционов на С919 на весну 2023 года включал около 1200 самолётов (в том числе 483 в будто бы "твердых" контрактах) от 32 китайских авиаперевозчиков и лизинговых компаний.

В марте 2021 года China Eastern Airlines и COMAC официально подписали контракт на закупку первой партии из пяти самолетов C919 со сроками поставки, сделавшими China Eastern Airlines стартовым оператором самолета. После состоявшейся передачи в декабре 2022 года первого самолета, остальные четыре самолета С919 должны быть поставлены China Eastern Airlines в 2023-2024 годах. Из опубликованных документов авиакомпании стало известно, что цена одного борта С919 для нее составила 99 млн долл.

Согласно опубликованной информации СОМАС, она планирует поставить в 2023 году шесть серийных самолётов С919, в 2026 году довести выпуск до 36 самолетов в год, а в 2029 году - до 64 самолётов в год.

Фоторепортаж о первом коммерческом рейсе первого серийного образца китайского среднемагистрального пассажирского самолёта СОМАС С919 (серийный номер 10107, регистрационный номер В-919А) авиакомпании China Eastern Airlines из шанхайского аэропорта Хунцяо в Пекин, 28.05.2023 (с) Синьхуа

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