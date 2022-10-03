Войти
bmpd.livejournal.com

Китайский пассажирский самолет С919 получил сертификат типа

267
0
0

29 сентября 2022 года на официальной церемонии в международном аэропорту Пекина Управление гражданской авиации Китая (CAAC) вручило сертификат типа на разработанный китайской государственной авиастроительной компанией гражданской авиации Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) среднемагистральный пассажирский самолёт C919. Он стал первым самолётом такого класса, созданным в КНР. Самолёт сертифицирован в базовом исполнении по нормам лётной годности CCAR-25 CAAC, гармонизированным с американскими нормами FAR-25.

Первый серийный образец китайского пассажирского самолета СОМАС С919 (серийный номер 10107, регистрационный номер В-001J), 2022 год (с) CGTN

Узкофюзеляжный самолет С919 в классе пассажировместимости 158-190 мест (то есть аналогичном Boeing 737 и Airbus A320, основной вариант вместимости С919 - 168 мест) был разработан и производится специально созданным в КНР в 2008 году государственным объединением гражданской авиации СОМАС, для которого С919 стал первым полноценным проектом. Фактически все элементы конструкции самолета либо изготавливаются на различных предприятиях китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC, либо импортируются, а на сооруженном предприятии СОМАС в Пудуне в Шанхае осуществляется только финальная сборка. С919 является первым созданным в КНР магистральным пассажирским самолетом после неудачного и оставшегося несерийным самолета Y-10, построенного в количестве трех опытных образцов в начале 1980-х годов.

Самолет С919 оснащается двумя двигателями CFM International LEAP 1C, а в перспективе планируется к оснащению также создаваемыми под эгидой СОМАС китайскими двигателями CJ-1000A. Стендовые испытания опытных образцов CJ-1000A были начаты в 2018 году, однако летные испытания этого двигателя до сих пор не начинались.

Первый полет первого летного прототипа С919 (серийный номер 10101, регистрационный номер В-001А) состоялся в Шанхае 5 мая 2017 года. Первый полет второго прототипа С919 (серийный номер 10102, регистрационный номер В-001С) состоялся 17 декабря 2017 года, а первый полет третьего прототипа (серийный номер 10103, регистрационный номер В-001D) состоялся 29 декабря 2018 года. В течении 2019 года были построены еще три летных прототипа С919 (серийные номера 10104, 10105 и 10106), и таким образом общее количество опытных машин, задействованных в испытаниях, составило шесть. Сертификационные полеты в рамках испытаний были завершены 3 июля 2022 года. В целом процесс испытаний и сертификации затянулся, и сертификат был получен С919 с опозданием примерно на год от последних плановых сроков.

По официальным данным COMAC, портфель заказов и опционов на С919 в настоящее время включает 815 самолётов (в том числе 349 в будто бы "твердых" контрактах) от 28 китайских авиаперевозчиков и лизинговых компаний. Первый серийный самолет С919 (серийный номер 10107, регистрационный номер В-001J) совершил первый полет в Шанхае 14 мая 2022 года и ожидается, что он до конца 2022 года (с опозданием тоже примерно на год) будет передан стартовому оператору One-Two-Three Airlines - дочернему предприятию китайской авиакомпании China Eastern Airlines, и в первом квартале 2023 года начнет эксплуатацию. Начало фактических поставок серийных С919 ожидается с 2023 года.

Церемония вручения Управлением гражданской авиации Китая (CAAC) сертификата типа на китайский пассажирский самолёт СОМАС C919. Пекин, 29.09.2022 (с) СОМАС

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Boeing-737
C919
А320
Компании
Airbus
AVIC
Boeing
COMAC
Похожие новости
05.11.2015
Китайский ответ Boeing и Airbus
19.11.2014
Airshow China 2014: почему китайцы не спешат покупать Sukhoi Superjet 100
01.07.2013
Comac отстает от графика
31.07.2012
Эксперты сомневаются в успехе проекта C919
01.03.2012
Comac может выбиться из графика работы над проектом C919
24.10.2011
Задержки в программе C919 неминуемы
27.09.2011
Работа над новыми двигателями продолжается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?