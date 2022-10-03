Китайский пассажирский самолет С919 получил сертификат типа

29 сентября 2022 года на официальной церемонии в международном аэропорту Пекина Управление гражданской авиации Китая (CAAC) вручило сертификат типа на разработанный китайской государственной авиастроительной компанией гражданской авиации Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) среднемагистральный пассажирский самолёт C919. Он стал первым самолётом такого класса, созданным в КНР. Самолёт сертифицирован в базовом исполнении по нормам лётной годности CCAR-25 CAAC, гармонизированным с американскими нормами FAR-25.

Первый серийный образец китайского пассажирского самолета СОМАС С919 (серийный номер 10107, регистрационный номер В-001J), 2022 год (с) CGTN

Узкофюзеляжный самолет С919 в классе пассажировместимости 158-190 мест (то есть аналогичном Boeing 737 и Airbus A320, основной вариант вместимости С919 - 168 мест) был разработан и производится специально созданным в КНР в 2008 году государственным объединением гражданской авиации СОМАС, для которого С919 стал первым полноценным проектом. Фактически все элементы конструкции самолета либо изготавливаются на различных предприятиях китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC, либо импортируются, а на сооруженном предприятии СОМАС в Пудуне в Шанхае осуществляется только финальная сборка. С919 является первым созданным в КНР магистральным пассажирским самолетом после неудачного и оставшегося несерийным самолета Y-10, построенного в количестве трех опытных образцов в начале 1980-х годов.

Самолет С919 оснащается двумя двигателями CFM International LEAP 1C, а в перспективе планируется к оснащению также создаваемыми под эгидой СОМАС китайскими двигателями CJ-1000A. Стендовые испытания опытных образцов CJ-1000A были начаты в 2018 году, однако летные испытания этого двигателя до сих пор не начинались.

Первый полет первого летного прототипа С919 (серийный номер 10101, регистрационный номер В-001А) состоялся в Шанхае 5 мая 2017 года. Первый полет второго прототипа С919 (серийный номер 10102, регистрационный номер В-001С) состоялся 17 декабря 2017 года, а первый полет третьего прототипа (серийный номер 10103, регистрационный номер В-001D) состоялся 29 декабря 2018 года. В течении 2019 года были построены еще три летных прототипа С919 (серийные номера 10104, 10105 и 10106), и таким образом общее количество опытных машин, задействованных в испытаниях, составило шесть. Сертификационные полеты в рамках испытаний были завершены 3 июля 2022 года. В целом процесс испытаний и сертификации затянулся, и сертификат был получен С919 с опозданием примерно на год от последних плановых сроков.

По официальным данным COMAC, портфель заказов и опционов на С919 в настоящее время включает 815 самолётов (в том числе 349 в будто бы "твердых" контрактах) от 28 китайских авиаперевозчиков и лизинговых компаний. Первый серийный самолет С919 (серийный номер 10107, регистрационный номер В-001J) совершил первый полет в Шанхае 14 мая 2022 года и ожидается, что он до конца 2022 года (с опозданием тоже примерно на год) будет передан стартовому оператору One-Two-Three Airlines - дочернему предприятию китайской авиакомпании China Eastern Airlines, и в первом квартале 2023 года начнет эксплуатацию. Начало фактических поставок серийных С919 ожидается с 2023 года.

Церемония вручения Управлением гражданской авиации Китая (CAAC) сертификата типа на китайский пассажирский самолёт СОМАС C919. Пекин, 29.09.2022 (с) СОМАС