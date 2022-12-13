Поставлен первый серийный китайский пассажирский самолёт С919

9 декабря 2022 года в аэропорту Хунцяо в Шанхае состоялась церемония передачи китайской авиакомпании China Eastern Airlines первого серийного китайского среднемагистрального пассажирского самолёта С919, разработанного и построенного китайской государственной авиастроительной компанией гражданской авиации Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC). Первый серийный борт С919 (серийный номер 10107, регистрационный номер В-919А, на этапе испытаний нес временную регистрацию В-001J) совершил первый полет в аэропорту Пудун в Шанхае 14 мая 2022 года и теперь передан стартовому заказчику, ознаменовав достижение знакового рубежа для китайского авиастроения. Ожидается, что первый серийный самолет в первом квартале 2023 года будет введен в регулярную эксплуатацию в авиакомпании One-Two-Three Airlines - дочернем предприятии авиакомпании China Eastern Airlines. Самолет выполнен в 164-местной компоновке (восемь мест в бизнес-классе и 156 в эконом-классе). Начало фактических поставок серийных С919 ожидается с 2023 года.

Первый серийный образец китайского среднемагистрального пассажирского самолёта СОМАС С919 (серийный номер 10107, регистрационный номер В-919А), поставленный китайской авиакомпании China Eastern Airlines. Шанхай, 09.12.2022 (с) СОМАС

Узкофюзеляжный самолет С919 в классе пассажировместимости 158-190 мест (то есть аналогичном Boeing 737 и Airbus A320, основной заявляемый вариант вместимости С919 - 168 мест) был разработан и производится специально созданным в КНР в 2008 году государственным объединением гражданской авиации СОМАС, для которого С919 стал первым полноценным проектом. Фактически все элементы конструкции самолета либо изготавливаются на различных предприятиях китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC, либо импортируются, а на сооруженном предприятии СОМАС в аэпорту Пудун в Шанхае осуществляется только финальная сборка. С919 является первым созданным в КНР магистральным пассажирским самолетом после неудачного и оставшегося несерийным самолета Y-10, построенного в количестве трех опытных образцов в начале 1980-х годов.

Самолет С919 оснащается двумя двигателями CFM International LEAP 1C, а в перспективе планируется к оснащению также создаваемыми под эгидой СОМАС китайскими двигателями CJ-1000A. Стендовые испытания опытных образцов CJ-1000A были начаты в 2018 году, однако летные испытания этого двигателя до сих пор не начинались.

Первый полет первого летного прототипа С919 (серийный номер 10101, регистрационный номер В-001А) состоялся в Шанхае 5 мая 2017 года. Первый полет второго прототипа С919 (серийный номер 10102, регистрационный номер В-001С) состоялся 17 декабря 2017 года, а первый полет третьего прототипа (серийный номер 10103, регистрационный номер В-001D) состоялся 29 декабря 2018 года. В течении 2019 года были построены еще три летных прототипа С919 (серийные номера 10104, 10105 и 10106), и таким образом общее количество опытных машин, задействованных в испытаниях, составило шесть.

Сертификационные полеты С919 в рамках испытаний были завершены 3 июля 2022 года, и 29 сентября 2022 года самолет официально получил сертифкат типа Управления гражданской авиации Китая (CAAC). Самолёт был сертифицирован в базовом исполнении по нормам лётной годности CCAR-25 CAAC, гармонизированным с американскими нормами FAR-25. 29 ноября самолет получил производственный сертификат СААС. В целом процесс испытаний и сертификации затянулся, и сертификация СААС, а затем и поставка первого серийного самолета С919 были произведены с опозданием примерно на год от последних плановых сроков.

По официальным данным COMAC, портфель заказов и опционов на С919 на октябрь 2022 года включал 815 самолётов (в том числе 349 в будто бы "твердых" контрактах) от 28 китайских авиаперевозчиков и лизинговых компаний. В ноябре на ависалоне Airshow China 2022 в Чжухае было заявлено, что в ходе авиасалона семь лизинговых компаний подписали контракты с СОМАС на закупку еще 300 новых самолетов C919.

В марте 2021 года China Eastern Airlines и COMAC официально подписали контракт на закупку первой партии из пяти самолетов C919 со сроками поставки, сделавшими China Eastern Airlines стартовым оператором самолета. После состоявшейся теперь передачи первого самолета, остальные четыре самолета С919 будут поставлены China Eastern Airlines в 2023-2024 годах. Из опубликованных документов авиакомпании стало известно, что цена одного борта С919 для нее составила 99 млн долл.

Согласно опубликованной информации СОМАС, она планирует поставить в 2023 году шесть серийных самолётов С919, в 2026 году довести выпуск до 36 самолетов в год, а в 2029 году - до 64 самолётов в год.

Первый серийный образец китайского среднемагистрального пассажирского самолёта СОМАС С919 (серийный номер 10107, регистрационный номер В-919А), поставленный китайской авиакомпании China Eastern Airlines. Шанхай, 09.12.2022 (с) СОМАС и www.chinadaily.com.cn