Песков: в отношении России идет война, мы должны быть жесткими, но будем доносить до Запада наши озабоченности

Цели спецоперации не менялись, они должны быть выполнены

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Россия, в отношении которой идет война, должна быть жесткой, но Москва будет доносить до Запада свои озабоченности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В более широком смысле слова идет война, идет война против нас по всем фронтам, будь то экономика, будь то межгосударственные отношения, будь то отношения собственности и так далее. Посягают на то, что раньше было абсолютно святым, но, тем не менее, мы видим, что все эти незыблемые основы рушатся", - сказал Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого в телеграм-канале выложил журналист Павел Зарубин.

По его словам, это осуществляется не брезгующими сейчас ничем представителями коллективного Запада.

Песков отметил, что Россия не должна поддаваться эмоциям. "Мы должны сохранять трезвость мышления, мы должны сохранять собранность и силу, делать то, что нам выгодно, то, что лучшим образом соответствует нашим интересам, быть жесткими, но открытыми к тому, чтобы четко доносить наши озабоченности, неприемлемые для нас моменты и то, чем мы будем воевать тоже в общем смысле этого слова. Мы должны доводить до них все это", - сказал пресс-секретарь президента РФ.