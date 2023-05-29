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Вестник Мордовии

"Российская газета": вслед за БМП М80А и танками М-55S ВСУ получили БТР Valuk из Словении

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Источник изображения: Фото: Public Domain

Колесные бронетранспортеры Valuk из Словении поступили боевикам вооруженных формирований киевского режима. Ранее сообщалось, что ВСУ должны получить два десятка таких средств доставки пехоты.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), эти БТР являются лицензионным вариантом австрийских трехосных Pandur, разработанных еще в восьмидесятые годы. Они поставлялись в несколько государств, в том числе полсотни единиц были закуплены американской армией. Словения же собрала 85 единиц в четырех вариантах, которые отличаются специализацией и устанавливаемым вооружением.

Наиболее распространенными являются версии с 12,7-мм пулеметами и 40-мм автоматическими гранатометами. Имеются вариантами со 120-мм минометами или израильскими модулями, вооруженными 25-мм скорострельными пушками, 7,62-мм пулеметами и противотанковыми управляемыми ракетами TOW. ВСУ же, по всей видимости, поставлены модификации лишь со стрелковым вооружением.

Боевая масса - 13300 кг. Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом - 250 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода по топливу - 700 км. Глубина преодолеваемого брода -1200 см. Экипаж - три человека, десант - шесть военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Словения передала Украине тридцать пять бывших югославских БМП М80А, часть из которых уже потеряны в ходе боев. В эту горячую точку также были направлены 28 танков М-55S, являющихся совместной с Израилем модернизацией советского Т-55. Эти гусеничные машины лишь недавно переброшены к линии боевого соприкосновения.

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Страны
Израиль
Россия
Словения
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
Pandur II
Т-55
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