"Российская газета": вслед за БМП М80А и танками М-55S ВСУ получили БТР Valuk из Словении

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Колесные бронетранспортеры Valuk из Словении поступили боевикам вооруженных формирований киевского режима. Ранее сообщалось, что ВСУ должны получить два десятка таких средств доставки пехоты.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), эти БТР являются лицензионным вариантом австрийских трехосных Pandur, разработанных еще в восьмидесятые годы. Они поставлялись в несколько государств, в том числе полсотни единиц были закуплены американской армией. Словения же собрала 85 единиц в четырех вариантах, которые отличаются специализацией и устанавливаемым вооружением.

Наиболее распространенными являются версии с 12,7-мм пулеметами и 40-мм автоматическими гранатометами. Имеются вариантами со 120-мм минометами или израильскими модулями, вооруженными 25-мм скорострельными пушками, 7,62-мм пулеметами и противотанковыми управляемыми ракетами TOW. ВСУ же, по всей видимости, поставлены модификации лишь со стрелковым вооружением.

Боевая масса - 13300 кг. Мощность дизельного двигателя с турбонаддувом - 250 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода по топливу - 700 км. Глубина преодолеваемого брода -1200 см. Экипаж - три человека, десант - шесть военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Словения передала Украине тридцать пять бывших югославских БМП М80А, часть из которых уже потеряны в ходе боев. В эту горячую точку также были направлены 28 танков М-55S, являющихся совместной с Израилем модернизацией советского Т-55. Эти гусеничные машины лишь недавно переброшены к линии боевого соприкосновения.