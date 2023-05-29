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ТАСС

США намерены добиваться от победителя выборов в Турции согласия по Швеции в НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве.
Источник изображения: © AP Photo / Alik Keplicz

В госдепе отметили, что рассчитывают на соответствующее решение Анкары до саммита альянса в Вильнюсе

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов будет добиваться от одержавшего победу на президентских выборах в Турции согласия на вступление Швеции в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Об этом заявил в пятницу и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

Его спросили о том, какие действия Вашингтон будет предпринимать после выборов, чтобы Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО. "Швеция готова к членству в НАТО уже сейчас. В ближайшее воскресенье (28 мая - прим. ТАСС) в Турции состоится второй тур выборов президента. Посмотрим, как они пройдут. Очевидно, что это (ратификация Анкарой членства Швеции в альянсе - прим. ТАСС) будет неотъемлемой частью наших консультаций в рамках взаимодействия с новым турецким правительством", - сказал дипломат, выступая на специальном телефонном брифинге, который был посвящен предстоящим визитам госсекретаря США Энтони Блинкена в Швецию, Норвегию и Финляндию.

"Мы очень надеемся, что Турция и Венгрия ратифицируют протоколы о вступлении [Швеции в НАТО] в самое ближайшее время, до саммита [альянса] в Вильнюсе", - добавил Хоган. Он отметил, что США "ведут обстоятельные консультации с турецким правительством, союзниками" по поводу членства Швеции в НАТО.

ЦИК Турции 19 мая огласил итоговые данные первого тура выборов президента страны. Согласно им, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Выбывший из гонки с 5,17% Синан Оган ранее призвал свой электорат голосовать за действующего президента. Во втором туре, который состоится 28 мая, победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.

В марте Эрдоган заявил, что Анкара не может ратифицировать членство Швеции в НАТО, поскольку Стокгольм отказывается экстрадировать 120 лиц, подозреваемых турецкими властями в террористической деятельности.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. 

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Персоны
Эрдоган Реджеп
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