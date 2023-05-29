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ТАСС

NYT: Запад готов обсуждать членство Украины в НАТО по примеру ФРГ в 1955 году

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Флаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Маркив

По мнению обозревателя газеты Стивена Эрлангера, Западная Германия является примером вступления в альянс страны со "значительными и нерешенными территориальными проблемами"

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Ряд западных стран готовы рассмотреть вступление территории, подконтрольной Украине, в состав НАТО по примеру ФРГ в 1955 году. Такое мнение выразил обозреватель газеты The New York Times Стивен Эрлангер.

"По мере приближения саммита НАТО в июле члены альянса обсуждают, что они могут предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому, который хочет получить гарантии <...>. Модель Западной Германии [ФРГ] пользуется все большей популярностью в некоторых европейских столицах", - пишет обозреватель.

Эрлангер отмечает, что ФРГ является примером вступления в НАТО страны со "значительными и нерешенными территориальными проблемами". После вступления ФРГ в альянс "возникло то, что можно было назвать замороженным конфликтом", что и хотели бы сейчас некоторые страны. "Мало кто на Западе хочет бесконечного конфликта", - добавил обозреватель.

Ранее портал Uuractiv сообщал, что дипломаты НАТО не рассматривают в качестве возможного варианта ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс, однако изучают способы направить Киев на путь членства в блоке, в том числе путем создания Совета Украина - НАТО. Собеседники издания отмечают, что новый формат может включать в себя более активный обмен разведданными, совместные учения, инвестиции в оборонную промышленность, а также работу над оперативной совместимостью Вооруженных сил Украины (ВСУ) и войск НАТО.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление, что Украина со временем станет членом НАТО, однако отказался предоставлять План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. Зеленский неоднократно заявлял, что Киев хочет добиться понимания конкретных сроков вступления в альянс. 

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Страны
Германия
Украина
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NATO
Военные учения
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