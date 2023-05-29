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ТАСС

WSJ: Ли Хуэй призвал прекратить огонь на Украине и сохранить новые регионы в составе РФ

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Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй
Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

По сведениям издания, представитель Китая передал четкое послание, что союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель КНР Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к немедленному прекращению огня на Украине и сохранению новых регионов в составе РФ. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По сведениям издания, представитель КНР, направленный в Европу для продвижения мирного плана КНР по урегулированию украинского конфликта, передал четкое послание: "союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те территории <...>, которые она в настоящее время занимает".

По словам европейских чиновников, Ли Хуэй предложил Европе рассматривать Китай как экономическую альтернативу США и подчеркнул необходимость действовать быстро, чтобы положить конец украинскому конфликту и не допустить его распространения. Представители ЕС в свою очередь отметили, что не поддерживают замораживание конфликта, и сообщили посланнику КНР, что "невозможно отделить Европу от Америки, и что Европа не откажется от поддержки Украины".

26 мая Ли Хуэй прибыл в Москву. В МИД РФ он проведет консультации по теме украинского кризиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Поездка в Москву стала частью европейского турне делегации китайских дипломатов в целях разрешения украинского конфликта. Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что эмиссар Китая посетит Россию, Германию, Польшу, Украину и Францию. 16-17 мая Ли Хуэй также посетил Киев. 

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