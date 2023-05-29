В Германии сообщили, что на встрече с Ли Хуэем призвали повлиять на Россию по Украине

По данным МИД ФРГ, статс-секретарь Андреас Михаэлис также просил Китай осудить действия Москвы и "не поставлять России оружие"

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Германская сторона на прошедшей 24 мая встрече со спецпредставителем КНР по делам Евразии Ли Хуэем призвала Китай оказать влияние на Россию в контексте конфликта на Украине и не поставлять ей оружие. Об этом сообщил в пятницу на брифинге представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер.

"Действительно, статс-секретарь Андреас Михаэлис 24 мая имел возможность приветствовать в МИД ФРГ спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя", - сказал он. "Статс-секретарь Михаэлис приветствовал усилия Китая по завершению [конфликта] и недавние переговоры китайской стороны, в том числе, с Украиной", - сообщил Вагнер. По его мнению, "Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность и должен играть конструктивную роль в поддержании мира и безопасности на планете".

"Германская сторона также призвала Китай повлиять на Россию, чтобы она остановила агрессивную войну и полностью вышла из Украины", - сказал представитель МИД. Кроме того, Михаэлис, по его словам, просил КНР осудить действия Москвы и "не поставлять России оружие". Как заявлял в феврале глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И, Китай не осуществляет поставки оружия в РФ.

"Справедливый и долгосрочный мир на Украине, с точки зрения правительства Германии, возможен только в случае соблюдения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности в границах 1991 года", - подчеркнул Вагнер. Он заверил, что Германия продолжит поддерживать Украину "в реализации ее права на самооборону так долго, сколько потребуется". "Обе стороны договорились продолжить обмен мнениями на уровне экспертов", - сообщил Вагнер.

В пятницу Ли Хуэя ждут в Москве: глава МИД РФ Сергей Лавров и спецпредставитель КНР проведут консультации по урегулированию украинского кризиса. 16-17 мая Ли Хуэй посетил Киев. Он заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода и КНР будет по-своему оказывать содействие решению этой проблемы.

Министерство иностранных дел Китая к годовщине начала специальной военной операции РФ на Украине опубликовало документ с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.