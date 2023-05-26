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Интерфакс-АВН

Армения готова к разблокированию всех транспортных и экономических связей в регионе - Пашинян

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: © Sputnik / Асатур Есаянц

Путин надеется, что на трехсторонней встрече будут достигнуты договоренности в сфере интересов экономического развития Армении, Азербайджана и для всего региона

Ереван. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил готовность Еревана к разблокированию всех транспортных и экономических связей в регионе.

"Президент Азербайджана в своем выступлении использовал выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. Я хочу сказать, что это используется в рамках выполнения 9-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Хочу подчеркнуть, что в этом заявлении говорится только об одном коридоре и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана", - сказал Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве в четверг.

Он заявил также: "С другой стороны, хочу подтвердить готовность Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, которые проходят через территорию Армении"

"Мы это называем "армянский перекресток". И мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Я имею ввиду те транспортные коммуникации, которые предназначены 9-ым пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехсторонним заявлением от11 января 2021 года", - заявил Пашинян.

В ответ президент России Владимир Путин заявил, что из выступления президента Азербайджана услышал, что он говорил о том, что "создаются условия в связи с признанием границ, подтвержденных соглашениями, еще с 1991 года, эти условия дают основания полагать, что между Арменией и Азербайджаном могут быть достигнуты соответствующие договоренности, в том числе, и по транспортным коммуникациям".

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