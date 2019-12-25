Войти
Военно-промышленный курьер

По линии ВТС с Россией, Азербайджан не хочет уступать Армении

243
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57. Зелёный свет началу переговорного процесса по предполагаемой крупной оружейной сделке дан на высшем политическом уровне.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности России.

Источник издания, близкий к администрации президента РФ, подтвердил, что вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС) поднимались во время встречи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи. В то же время представитель "Рособоронэкспорта" от комментариев воздержался. Азербайджанский лидер выступал на международном экспертном форуме "Валдай", где, не вдаваясь в подробности, заявил о продолжении работы по развитию ВТС с Россией. 

За последнее десятилетие Азербайджан закупил российских вооружений и военной техники примерно на $ 5 млрд, из которых, как сообщил в Сочи Ильхам Алиев, было получено продукции примерно на $ 3 млрд. 

 В части авиации поставки ограничивались исключительно вертолётами Ми-17 и Ми-35, хотя ВВС Азербайджана нуждались и в обновлении парка своей боевой авиации (её основу составляют советские истребители МиГ-29, поставленные Украиной в середине 2000-х гг.).

Отправной точкой для интереса Азербайджана к Су-57 комментаторы называют закупку Арменией четырёх истребителей Су-30СМ с опционом ещё на восемь боевых машин.

До конца года или к началу 2020-го начнутся поставки Еревану первых российских многоцелевых истребителей Су-30СМ. Ожидается, что в указанные сроки в Армению будет доставлена партия из четырёх боевых машин из 12 законтрактованных истребителей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Украина
Продукция
Ми-17
Ми-35
МиГ-29
ПАК ФА
Су-30
Компании
РОЭ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.02.2019
«Политическая ситуация в Венесуэле нас весьма и весьма беспокоит»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 06:17
  • 16
Назван конкретный "виновник" космических провалов России
  • 25.12 05:56
  • 3
Лазерное копье. Какие задачи у "Пересвета"
  • 25.12 05:08
  • 1
Шойгу рассказал о строительстве стартовых комплексов на Плесецке
  • 25.12 04:47
  • 1
Шойгу рассказал о вооружении флота подлодками "Борей"
  • 25.12 04:35
  • 18
"Коалиция-СВ" не торопится
  • 25.12 04:21
  • 1
Первый серийный Су-57 разбился
  • 25.12 03:18
  • 72
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 25.12 02:52
  • 1
Минобороны в 2019 году заказало более 200 боевых вертолетов
  • 25.12 02:08
  • 78
Зачем России универсальные десантные корабли
  • 25.12 00:33
  • 30
Газотурбинный двигатель для Т-14 "Армата"? А почему бы и нет
  • 24.12 22:35
  • 3
Прошел ремонт еще один противолодочный самолет Ту-142М3 Морской авиации ВМФ России
  • 24.12 21:10
  • 2
Акционеры вертолетных заводов Миля и Камова одобрили параметры допэмиссии для их объединения
  • 24.12 21:06
  • 6
Массированный удар: Россия создаст беспилотный бомбардировщик
  • 24.12 20:55
  • 2
На перспективный палубный истребитель ВМС США не дали денег
  • 24.12 20:34
  • 1968
Как насчёт юмористического раздела?