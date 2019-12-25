По линии ВТС с Россией, Азербайджан не хочет уступать Армении

Азербайджан заинтересовался покупкой новейших российских истребителей пятого поколения Су-57. Зелёный свет началу переговорного процесса по предполагаемой крупной оружейной сделке дан на высшем политическом уровне.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности России.

Источник издания, близкий к администрации президента РФ, подтвердил, что вопросы военно-технического сотрудничества (ВТС) поднимались во время встречи между президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Сочи. В то же время представитель "Рособоронэкспорта" от комментариев воздержался. Азербайджанский лидер выступал на международном экспертном форуме "Валдай", где, не вдаваясь в подробности, заявил о продолжении работы по развитию ВТС с Россией.

За последнее десятилетие Азербайджан закупил российских вооружений и военной техники примерно на $ 5 млрд, из которых, как сообщил в Сочи Ильхам Алиев, было получено продукции примерно на $ 3 млрд.

В части авиации поставки ограничивались исключительно вертолётами Ми-17 и Ми-35, хотя ВВС Азербайджана нуждались и в обновлении парка своей боевой авиации (её основу составляют советские истребители МиГ-29, поставленные Украиной в середине 2000-х гг.).

Отправной точкой для интереса Азербайджана к Су-57 комментаторы называют закупку Арменией четырёх истребителей Су-30СМ с опционом ещё на восемь боевых машин.

До конца года или к началу 2020-го начнутся поставки Еревану первых российских многоцелевых истребителей Су-30СМ. Ожидается, что в указанные сроки в Армению будет доставлена партия из четырёх боевых машин из 12 законтрактованных истребителей.