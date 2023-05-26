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Интерфакс-АВН

РФ не передает ядерное оружие Белоруссии, при его размещении в республике решение о применении остается за российской стороной - Шойгу

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комплекс "Ярс"
комплекс "Ярс".
Источник изображения: militarynews.ru

В дальнейшем могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства

Минск. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Россия, размещая нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, не передаёт его республике, контроль над ним и решение о применении остается за Москвой, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг.

"Россия не передает Республике Беларусь ядерное оружие: контроль над ним и решение о применении остается за российской стороной", - сказал Шойгу в ходе подписания документов, определяющих порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики.

От белорусской стороны документы подписал министр обороны республики Виктор Хренин.

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