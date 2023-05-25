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В Национальном центре управления обороной РФ прошло заседание Коллегии Минобороны с участием Сергея Шойгу

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Заседание коллегии Минобороны РФ
Заседание коллегии Минобороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

ЦАМТО, 24 мая. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации 24 мая прошло заседание Коллегии МО РФ, в работе которой принял участие министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в начале своего выступления глава военного ведомства сказал несколько слов об очередной террористической акции киевского режима против мирного населения.

Как известно, 22 мая текущего года подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации в районе международного пункта пропуска "Козинка" Белгородской области.

В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены.

Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение поражения до полной ликвидации.

Уничтожено более 70 украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника. На подобные действия украинских боевиков и в дальнейшем будем реагировать оперативно и предельно жестко.

Затем министр перешел к повестке заседания. Сначала он предложил рассмотреть вопрос о мерах по реализации социальных гарантий военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членам их семей.

На сегодняшний день принято 63 нормативных правовых акта, значительно расширивших права данной категории граждан.

Установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач.

Военнослужащим, получившим ранения, и семьям погибших оказывается единовременная помощь в размере трех и пяти миллионов рублей соответственно, погашаются кредиты или предоставляются кредитные каникулы.

Командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют особое внимание семьям военнослужащих. К предоставлению им адресной помощи также активно привлекаются юнармейцы, ветеранские организации, женсоветы.

Дополнительное содействие оказывается благотворительными фондами и общественными организациями.

В соответствии с решением президента Российской федерации создан Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитник Отечества".

"Такая системная работа будет продолжена, – сказал Сергей Шойгу. – Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства".

Далее он предложил обсудить, как совершенствуется подготовка младших специалистов в Вооруженных Силах. По его словам, с начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тыс. военнослужащих.

Непосредственно для группировок войск и вновь формируемых соединений и воинских частей подготовлено более 21 тыс. специалистов, в том числе около 5 тыс. – к применению таких высокотехнологичных образцов, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3, а также различных комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Министр отметил, что учебные центры не только осуществляют одиночную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей.

"Безусловно, – сказал он, – в последнее время нагрузка на учебную сеть значительно возросла, но это никоим образом не должно сказываться на качестве образовательного процесса. Программы подготовки необходимо корректировать с учетом опыта специальной военной операции".

"Военнослужащие должны владеть новыми приемами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, чтобы умело этому противостоять", – добавил Сергей Шойгу.

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