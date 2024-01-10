Приоритеты на будущее. Чем вооружат армию России в 2024-м

Вооруженные силы РФ в 2024 году получат новые образцы вооружений

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Специальная военная операция сильно повлияла на планы руководства Минобороны по перевооружению армии. О том, какие программы сейчас в приоритете, — в материале РИА Новости.

Новые полки и дивизии

Наступающий год крайне важен для России. В октябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил, что в 2024-м в Вооруженных силах планируется сформировать армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и флотилию. Для этого потребуется около 450 тысяч человек. Ранее, еще в январе 2023-го, министр обороны Сергей Шойгу заявил об увеличении численности армии до полутора миллионов человек к 2026 году.

Построение призывников. Архивное фото Источник изображения: © РИА Новости / Денис Гуков

Полный список новых частей и соединений неизвестен. Однако уже в декабре 2022-го сообщалось о планах создать в составе ВМФ пять дивизий морской пехоты — по одной на каждый флот и Каспийскую флотилию. Еще две дивизии, вероятно, сформируют в рамках двух общевойсковых армий.

Что касается армейского корпуса, то, возможно, в него сведут все добровольческие подразделения. Только за 2023 год в зону СВО добровольцами отправилось более 80 тысяч человек. По контракту же, как сообщили в Минобороны, набирали до полутора тысяч бойцов в день.

Военнослужащие НМ ДНР Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

Разумеется, новые формирования нужно обеспечить не только личным составом, но и вооружением. Глава Минфина Антон Силуанов в конце октября назвал общий объем оборонных расходов в 2024-м — почти 11 триллионов рублей. Львиная доля пойдет на закупку боевой техники. Отечественной оборонке предстоит как следует поработать: всем необходимым надо насытить не только новые части, но и подразделения на передовой.

"С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут, — сообщил в конце ноября Сергей Шойгу. — В текущих условиях требуется обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов".

Дроны для армии

Сухопутные войска многих стран в последние десятилетия финансировались по остаточному принципу — те же США делали ставку на ВВС и Военно-морские силы. Россия в этом плане не была исключением, однако украинский конфликт все расставил на места.

Стало ясно, что для крупномасштабной войны требуется очень много техники. Ее нужно постоянно совершенствовать, подстраиваясь под новые средства поражения, появляющиеся у противника, поврежденные машины необходимо где-то ремонтировать. И приоритет в перевооружении сместился в сторону армии.

В Сухопутные войска продолжат поступать современные основные боевые танки. Прежде всего хорошо зарекомендовавшие себя в бою Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М и Т-80БВМ. Новые машины существенно отличаются от довоенных. Они получили дополнительное бронирование, оборудование для подавления БПЛА, современные средства связи. Многие оснащают заводским "козырьком" — решетчатой надстройкой над башней с модулями динамической защиты для обороны от "ПТУРов-крышебоев" и дронов-камикадзе.

Танк Т-72Б3М на Марьинском направлении Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Коц

Мотострелковые подразделения будут получать автомобильную технику, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и модернизированные БМП-2М. Последние начали поступать в войска только в 2020 году. Их отличие от ранних "двоек" — боевой модуль "Бережок", оснащенный 30-миллиметровой автоматической пушкой, автоматическим гранатометом, пулеметом и четырьмя ПТУР "Корнет". У машины — обновленная система управления огнем, обеспечивающая круглосуточное применение, сопровождение целей в автоматическом режиме и повышенную точность стрельбы.

Артиллеристы получат 152-миллиметровые самоходки "Мста-С" и новейшие колесные гаубицы "Мальва", впервые поступившие в войска осенью 2023-го. Что еще важнее: в следующем году в серийное производство пойдет перспективная САУ "Коалиция-СВ", которую в войсках ждут давно. Она станет самым дальнобойным орудием в составе Российской армии. "Коалиция" может вести огонь осколочно-фугасным снарядом на 40 километров, а управляемым — на 70. Этого с лихвой хватит для эффективной контрбатарейной борьбы.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" во время военного парада на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Киреев

Разумеется, армия будет и далее пополняться дронами, которые уже давно превратились в расходник. На сегодняшний день Россия превосходит Украину как по численности БПЛА, так и по их боевым возможностям, количеству разновидностей.

В 2024-м в войска должно пойти долгожданное "Изделие-53" — очередной вариант знаменитого дрона-камикадзе "Ланцет". Известно о новом БПЛА лишь то, что его дальность — свыше 60 километров и он будет рассчитан на действия в "стае".

Полк пятого поколения

Командование ВКС подтверждало боевое применение в зоне СВО истребителя пятого поколения Су-57, однако никаких подробностей в открытом доступе нет. Темпы строительства, впрочем, растут. С 2020 по 2022 год заказчику передали около десяти машин. Примерно столько же ВКС получили в 2023-м. Таким образом, уже в 2024 году в составе ВКС появится первый авиационный полк на Су-57. Планируется вооружить новыми самолетами еще две авиачасти, а всего Минобороны заказало 76 истребителей.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Разумеется, продолжится строительство хорошо зарекомендовавших себя машин предыдущего поколения. Это истребители Су-30СМ и Су-35С, а также истребители-бомбардировщики Су-34, военно-транспортные Ил-76МД-90А, вертолеты Ми-8, Ми-28НМ и Ка-52. Последние, скорее всего, будут поставляться в варианте Ка-52М с модернизированной оптико-электронной системой, новой РЛС, новыми прицельной и навиагационной системами, улучшенной эргономикой. Основным оружием вертолета станет противотанковый управляемый ракетный комплекс "Изделие 305", способный поражать цели на дистанции до 14,5 километра.

Будет пополняться и парк российской стратегической авиации. В 2023 году ВКС получили четыре Ту-160 — два новых и два модернизованных. Вероятно, в 2024-м в войска поступит не меньше.

А вот перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) в следующем году точно не увидим. В начале декабря "Ростех" сообщил, что завершены научные работы по созданию стендовой базы, на которой еще только предстоит испытывать новый бомбардировщик. На вооружение его примут не раньше 2027-го.

Возвращение "адмиралов"

Наиболее крупное пополнение, которое ждет ВМФ России в 2024 году, — возвращение в строй после ремонта и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКр) "Адмирал Нахимов".

Когда последний вернется во флот, в ремонт отправится второй ТАРКр этого проекта — "Петр Великий", проходящий службу в Северном флоте.

Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ, флагманский корабль Северного флота "Петр Великий" на учениях в Баренцевом море Источник изображения: © РИА Новости / пресс-служба Северного флота

Кроме того, в 2024-м в состав Северного флота должен войти третий фрегат проекта 22350 "Адмирал Головко". Еще два корабля "адмиральской серии" — "Адмирал Исаков" и "Адмирал Амелько" — в этом году планируют спустить на воду. Черноморский же флот пополнит корвет "Строгий" проекта 20380 и два малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт". Еще два отправятся в Тихий океан.

Подводные силы тоже пополнятся вымпелами. В 2024-м в состав Северного флота войдет АПЛ проекта 955А "Князь Пожарский" — уже восьмой по счету "Борей" в ВМФ. Ожидается поступление на Северный флот двух многоцелевых АПЛ проекта 885М "Ясень-М" — "Архангельска" и "Ульяновска". Кроме того, ТОФ получит последнюю, шестую дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 "Якутск".

Подводная лодка проекта "Ясень-М" Источник изображения: © Фото : СЕВМАШ

В 2024 году во флот будут и далее поступать гиперзвуковые ракеты "Циркон", которых становится все больше и больше. Руководство страны явно считает приоритетом строительство этого средства поражения. Оно и понятно: по сути, это то самое асимметричное оружие, которым можно давать отпор авианосным ударным группам.