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Известия.ru

Минобороны назвало число обучившихся военных специалистов с начала СВО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Шойгу: с начала СВО прошли обучение более 120 тыс. военных специалистов

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине прошли обучение более 120 тыс. военных специалистов. Об этом сообщил 24 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, в ходе которого обсуждалась подготовка младших специалистов в Вооруженных силах (ВС) России.


«С начала специальной военной операции прошли обучение более 120 тыс. военнослужащих», — сказал он.

Для группировок войск и вновь формируемых воинских соединений и частей обучены более 21 тыс. специалистов, отметил он.

В том числе около 5 тыс. военнослужащих обучены работе на таких высокотехнологичных образцах, как танки Т-90М «Прорыв», БМП-2М с боевым модулем «Бережок», БМП-3, а также различных комплексах беспилотников, добавил Шойгу.

«Отмечу, что учебные центры не только осуществляют одиночную подготовку, но и обучают расчеты, экипажи танков и боевых машин, в том числе для формируемых в новых регионах соединений и воинских частей», — продолжил министр.

Шойгу обратил внимание, что нагрузка на учебную часть значительно возросла, но это не должно сказаться на качестве образования.

«Программы подготовки необходимо корректировать с учетом опыта специальной военной операции. Военнослужащие должны владеть новыми приемами ведения боя, уметь эффективно применять вооружение, знать тактику и технику противника, чтобы умело этому противостоять», — подчеркнул он.

В конце апреля «Известия» побывали в уникальном учебном заведении — Республиканском центре беспилотных систем в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военные специалисты рассказали, как за время СВО изменились способы использования беспилотников в небе Донбасса, можно ли назвать дроны-камикадзе супероружием и как готовят операторов для разных видов этих аппаратов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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