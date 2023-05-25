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ЦАМТО

Первая НАПЛ класса "Тип-218SG" отправлена морским транспортом из Германии в Сингапур

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Субмарина Invincible проекта Type 218SG выходит на заводские испытания
Субмарина Invincible проекта Type 218SG выходит на заводские испытания.
Источник изображения: navyrecognition.com

ЦАМТО, 24 мая. Немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems объявила об отправке в Сингапур первой из четырех заказанных (фактически второй в серии) НАПЛ класса "Тип-218SG" ("Инвинсибл").

Как сообщает DEFENSE STUDIES, 18 мая НАПЛ "Импекэбл" (Impeccable) была загружена на грузовой корабль Rolldock Storm в Киле (Германия), после чего судно начало морской переход в Сингапур.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в декабре 2013 года Министерство обороны Сингапура заключило с ThyssenKrupp Marine Systems контракт на поставку первой пары новых НАПЛ класса "Тип-218SG", которые предполагалось передать ВМС страны в 2021 и 2022 гг. Стоимость поставки и другие детали контракта не разглашались.

В мае 2017 года Министерство обороны Сингапура подписало с TKMS контракт на строительство в Германии двух дополнительных НАПЛ класса "Тип-218SG". Соглашение также включало обучение экипажей в Германии и сопутствующее материально-техническое обеспечение. Вторую пара субмарин планировалось передать заказчику, начиная с 2024 года.

Напомним, что Министерство обороны Сингапура раскрыло стоимость покупки четырех новых НАПЛ "Тип-218SG" в январе 2023 года. Как тогда было заявлено, стоимость каждой подводной лодки на момент покупки составляла около 450 млн. долл. США (600 млн. синг. долл.) или 1,8 млрд. долл. США за четыре НАПЛ. Эти данные были раскрыты в ответе на запрос депутата парламента Сингапура Джеральда Джиама Йена Сонга о стоимости подлодок.

Церемония резки первой стали для постройки первой пары подводных лодок состоялась 24 июня 2015 года. Резка стали для дополнительных НАПЛ началась в январе 2018 года. Первые две новые НАПЛ "Тип-218SG", "Инвинсибл" и "Импекэбл", заменят устаревшие ДЭПЛ класса "Челленджер" (ранее "Сьермен"), построенные для ВМС Швеции в 1960-ые годы и приобретенные Сингапуром в середине 1990-ых годов.

Спуск на воду головной подводной лодки, "Инвинсибл", состоялся 18 февраля 2019 года. НАПЛ впервые вышла в море на заводские ходовые испытания 31 августа 2020 года. Первоначально планировалось поставить ее в Сингапур в 2021 году, однако из-за негативного воздействия пандемии COVID-19 и другим причинам поставка была перенесена на 2023 год.

Спуск на воду подлодок "Импекэбл" и "Илластриз" состоялся на предприятии TKMS в Киле (Германия) 13 декабря 2022 года. Обе подлодки прошли ходовые испытания. НАПЛ "Инимитэбл" еще достраивается. Ожидается, что ввод в эксплуатацию всех четырех подводных лодок будет завершен в 2024 году (фактически, с итоговым опережением графика).

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Сингапуp
США
Швеция
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
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