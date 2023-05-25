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Япония отказалась выводить спутник на новой ракете H3

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Японская тяжелая ракета H3
Японская тяжелая ракета H3.
Источник изображения: nikkan.co

Япония отказалась выводить при втором пуске новой ракеты H3 спутник, опасаясь потери космического аппарата в случае возникновения нештатной ситуации. Об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает ТАСС.

Отмечается, что потеря еще одного спутника может оказать негативное влияние на выполнение миссии носителя. По этой причине в головной части ракеты при ее втором старте будет установлен муляж. Ожидается, что второй запуск H3 может состояться после июня, однако этот срок может быть перенесен.

В апреле Японское агентство аэрокосмических исследований отложило все запуски ракет H-2A из-за неполадок с перспективным носителем H3.

В марте Японское агентство аэрокосмических исследований прервало первый полет H3, поскольку не смогло спрогнозировать успешное завершение миссии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
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