Войти
Lenta.ru

Япония отложила все запуски ракет H-2A

336
0
0
Hакета H-2A
Hакета H-2A.
Источник изображения: © Japan Aerospace Exploration Agency/Getty Images

Японское агентство аэрокосмических исследований отложило все запуски ракет H-2A из-за неполадок с перспективным носителем H3. Об этом сообщает SpaceNews.

Согласно японской стороне, «трудно начать подготовку к запуску [H-2A] в этом месяце, поскольку ведется выяснение [причин] неудачного старта H3».

Издание напоминает, что старый и новый носители, разработанные компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI), имеют множество общих элементов. Отмечается, что именно проблемы с LE-5B-3 — двигателем второй ступени перспективной ракеты — привели к необходимости задействовать команду на самоподрыв впервые стартовавшей H3.

Издание пишет, что задержка в несколько месяцев коснется двух японских космических миссий — X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) и Smart Lander for Investigating Moon (SLIM).

В марте Японское агентство аэрокосмических исследований прервало первый полет H3, поскольку не смогло спрогнозировать успешное завершение миссии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
H-IIA
Компании
JAXA
MHI
Похожие новости
20.02.2023
В Японии первый запуск новейшей тяжелой ракеты-носителя H3 завершился неудачей
20.02.2023
JAXA намерена как можно быстрее провести следующий запуск ракеты-носителя H3
15.02.2023
Первый запуск новой японской ракеты-носителя H3 перенесли на 17 февраля
02.06.2017
Япония запустила ракету со спутником связи "Митибики"
27.05.2014
Япония запускает новый мониторинговый спутник
13.12.2011
Запущен японский спутник-шпион "Радар-3"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.04 10:21
  • 47518
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.04 10:10
  • 16
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 05.04 09:23
  • 1
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 03:14
  • 1
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 03:11
  • 1
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 02:06
  • 2
Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО
  • 05.04 01:54
  • 2
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем
  • 05.04 00:44
  • 1
В Госдуме заявили, что срочников не будут направлять на службу в новые регионы
  • 04.04 22:06
  • 1
РФ и Таджикистан проводят совместные учения
  • 04.04 21:49
  • 1
ВС Белоруссии при проверке переведут в режим военного времени
  • 04.04 21:42
  • 1
Песков подтвердил ужесточение правил выезда из России для некоторых лиц
  • 04.04 20:52
  • 1
Дивизию спецподлодок с "Посейдонами" сформируют на Камчатке в 2025 году
  • 04.04 20:19
  • 4
Во второй половине апреля в зону СВО должны прибыть российские танки «Черный орел»
  • 04.04 20:05
  • 1
Лукашенко приказал восстановить площадки для ядерных боеголовок "Тополя"
  • 04.04 20:00
  • 1
На Украине начали производить новые авиационные боеприпасы