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ТАСС

Американский генерал: конфликт на Украине изменил подход США к обмену данными с союзниками

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Генерал Дэвид Бергер. Фото с сайта www.dvidshub.net
Генерал Дэвид Бергер. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Дэвид Бергер отметил, что военные Соединенных Штатов демонстрируют "выверенный подход относительно того, в какой степени они готовы делиться информацией" со странами, не входящими в разведывательный альянс "Пять глаз"

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Украинский конфликт изменил подход США к обмену секретными данными с союзниками и партнерами. С такой оценкой выступил во вторник в вашингтонском Институте Брукингса командующий Корпусом морской пехоты генерал Дэвид Бергер.

На вопрос о том, какие изменения в американских вооруженных силах спровоцировала ситуация вокруг Украины, Бергер отметил, что видит их в "готовности [США] к обмену секретными данными". По его словам, американские военные демонстрируют "выверенный подход относительно того, в какой степени они готовы делиться информацией" со странами, не входящими в разведывательный альянс "Пять глаз" (Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США).

"Ранее в целях безопасности мы не делились теми или иными данными ни с кем за исключением узкого круга [союзников]. Но мы пошли на это. Если это и было сопряжено с некоторыми рисками, то они были оправданы", - продолжил Бергер.

"Таким образом, изменился наш подход к взаимодействию с союзниками и партнерами. Не могу с уверенностью сказать, что это могло бы значить в будущем, но это фундаментальное изменение", - заключил он.

Американские СМИ сообщали, что Пентагон и Минюст США приступили к расследованию из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были с начала года опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. По подозрению в публикации секретных документов 13 апреля арестовали рядового первого класса ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джека Дагласа Тейшейру. 

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Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Новая Зеландия
США
Украина
Проекты
NATO
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