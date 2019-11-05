Telegraph (Великобритания): русским субмаринам больше негде прятаться

Российским подводным лодкам больше негде прятаться, поскольку Британия получила свой первый новый самолет-охотник за подводными лодками. Так утверждает начальник штаба военно-воздушных сил Великобритании.

Британия получает свой первый дальний противолодочный самолет

Патрульный противолодочный самолет "Посейдон" был принят на вооружение Королевских ВВС после церемонии передачи в Сиэтле. Первый из девяти самолетов, получивший название "Гордость Мори", перегнали на базу морской авиации Джексонвилль во Флориду, где проходят обучение летчики Королевских ВВС.

Давая эксклюзивное интервью Telegraph, начальник штаба ВВС Великобритании Майк Уингстон (Mike Wigston) сказал: "Этот противолодочный и морской патрульный самолет в корне изменит ход игры, так как он способен обнаруживать и следить за самыми современными подводными лодками из боевого состава российского ВМФ. Они должны признать, что больше нигде не спрячутся".

В 2010 году британское военное командование решило, что стране больше не нужны противолодочные самолеты, однако Уингстон подчеркнул, что из-за российского "авантюризма" в Крыму и на Украине, а также из-за ее "все более конфронтационного подхода" правительство признало, что "боевое пространство под водой изменилось".

В 2015 году правительство выделило три миллиарда фунтов стерлингов на покупку нового парка патрульной противолодочной авиации, чтобы следить за морскими целями противника и защищать британские атомные подводные лодки.

Для совершенствования навыков летчиков командование британских ВВС направило экипажи на учебу в эскадрильи морской патрульной авиации в Австралию, Канаду, Новую Зеландию и США.

Первый самолет прибудет на базу Королевских ВВС Лоссимут в округ Мори в начале 2020 года. Все девять самолетов будут доставлены к ноябрю 2021 года. "Посейдон" несет на борту до 129 гидроакустических буев, представляющих собой маленькие устройства обнаружения, сбрасываемые с самолета в море для поиска вражеских субмарин. Гидроакустические буи улавливают звуковые сигналы от винтов и двигателей и передают их на борт самолета. "Посейдон" также вооружен противокорабельными ракетами "Гарпун" и торпедами, способными наносить удары по надводным и подводным целям.

Начальник штаба военно-воздушных сил заявил Telegraph: "Все мы сожалели о том, что из-за оценок в Оборонном обзоре за 2010 год были сняты с вооружения "Нимроды. Но мы гордимся тем, что сможем совершить гигантский скачок и перейти к "Посейдону, появления которого мы ждем с нетерпением".

Будучи ведущим членом НАТО, Британия подписала соглашения с американскими и норвежскими военными о тесном сотрудничестве в использовании "Посейдонов" в небе северной Атлантики.

Telegraph считает, что правительство Дэвида Кэмерона решило вложить средства в патрульную противолодочную авиацию не только из-за роста активности российских подводных лодок в Атлантике, но и из-за того, что Британия в 2014 году не смогла принять участие в международных поисках пропавшего малайзийского авиалайнера MH-370.

Доминик Николс (Dominic Nicholls)