«Перешел в режим «автомат» и обстреливал ложные цели»: почему Patriot лишился 32 ракет, пытаясь сбить «Кинжал»

Пуски зенитных управляемых ракет украинским ЗРК Patriot могли производиться по уводящим помехам

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». В такой тональности об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM). Почему ЗРК стала обстреливать ложные воздушные объекты один за другим, потратив все ракеты, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Некоторые отечественные эксперты пришли к выводу, что переданный Украине американский Patriot использовал весь боезапас в попытке сбить одну российскую гиперзвуковую ракету. При этом было израсходовано 32 ракеты, выпущенных из восьми пусковых установок.

Невероятные сценарии

Проанализировать и в деталях охарактеризовать боевую работу ЗРС Patriot зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины вряд ли возможно - слишком мало исходных данных. Для разбора нужен посекундный хронометраж боевой работы и материалы объективного контроля. Первое, что вызывает удивление, - как действительно за такой короткий срок можно выпустить тридцать две зенитных управляемых ракеты? Для начала напомним, что многофункциональный радиолокатор AN/MPQ-53 ЗРС Patriot одновременно сопровождает шесть целей и наводит на них двенадцать ракет. Представим себе ситуацию, что ЗРС Patriot обнаружил «Кинжал», захватил его на сопровождение и пустил по нему две ракеты (больше нельзя, так устроена система). А повторно обстрелять цель уже нереально из-за малого пребывания в зоне поражения такой высокоскоростной цели, как «Кинжал».

Хорошо, в таком случае представим себе, что боевой расчет «размножил» (как выражаются ракетчики) захваченную цель по остальным каналам (есть и такой вариант боевой работы). Но даже в этом случае более двенадцати ракет одновременно на одну цель («Кинжал») наводить нельзя. Даже если допустить, что у ВСУ была новейшая модификация ЗРС Patriot - восьмиканальная по цели и шестнадцатиканальная по ракете, так все равно на выходе получается 16 ракет, но уж никак не 32.

Представить же себе ситуацию, при которой в зону поражения одной батареи чуть ли не одновременно вошли 16 целей и по ним последовательно отработал Patriot с расходом две ракеты на каждый воздушной объект (вот только тогда на выходе получается 32 ракеты), тоже затруднительно. Таких случаев в действительности просто не бывает.

Режим «полный автомат»

Почему же украинский Patriot стрелял как пулемет и за считанные секунды выпустил свой боекомплект?

Современная зенитная ракетная система (в том числе и Patriot) может работать в режиме автоматического пуска зенитных управляемых ракет. То есть сама система автоматически захватывает цель на сопровождение, сама ставит ракеты на подготовку (выдает питающие напряжения на ЗУР), сама при входе цели в зону поражения осуществляет пуск ракеты. Раньше этого не было, пуск ЗУР осуществлялся боевым расчетом вручную (простым нажатием пальца на кнопку «Пуск»).

Вполне возможно, что события в небе Киева развивались по следующему сценарию: в том самом налете впереди ГЗКР «Кинжал» шел постановщик помех, выполненный на базе этого же изделия, и ставил многофункциональному радиолокатору AN/MPQ-53 ЗРС Patriot помехи, уводящие по скорости и дальности. То есть складывалось впечатление (одновременно и у системы, и у операторов), что от сопровождаемой цели отделяется еще один воздушный объект.

А в этом случае у ЗРС есть (и у Patriot тоже) автоматическая система захвата на сопровождение отделяющихся целей. При входе в зону поражения подобных объектов производится их обстрел. Это сделано в первую очередь для борьбы с такими авиационными средствами поражения, как противорадиолокационные ракеты типа AGM-88 HARM.

А поскольку постановщик во время своего полета работал непрерывно, а мнимые цели все множились и множились, украинский расчет перевел свой Patriot в автомат и зенитная ракетная система стала обстреливать ложные воздушные объекты один за другим.

Этим и объясняется тот исключительно высокий темп боевой стрельбы и общий расход ракет, который продемонстрировали украинские зенитные ракетчики. Целей действительно было много, все они входили в зону поражения, но это были мнимые воздушные объекты.

Что произошло потом, после полного израсходования боекомплекта? Вначале на стартовую позицию ЗРС Patriot упал постановщик помех, а затем шедший за ним на расстоянии 5-10 км настоящий «Кинжал». Вполне возможно, этим и объясняется разница в мощности взрывов на позиции зенитной ракетной системы (ведь камерами наблюдения зафиксировано два взрыва).

В пользу этой версии свидетельствует и тот факт, что на улицах Киева после этой бурной ночи было обнаружено немало зенитных управляемых ракет от ЗРС Patriot типа ERINT (а точнее, противоракет). Дело в том, что это изделие не комплектуется осколочно-фугасной боевой частью, а предназначено для кинетического перехвата баллистических целей. Иными словами, режима самоликвидации у противоракеты ERINT просто нет. Если это изделие не встретилось с целью, то оно падает на землю практически неповрежденной.

То есть за режим «полный автомат» зенитной ракетной системе Patriot однозначно можно поставить отличную оценку. А со всем остальным еще предстоит разбираться.

Михаил Ходаренок