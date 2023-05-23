В ВКА им.Можайского состоялся круглый стол на тему обеспечения национальной безопасности в космической сфере

ЦАМТО, 22 мая. Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского провела круглый стол на тему: "Роль и место космических войск Воздушно-космических сил в применении ВС РФ с учетом опыта специальной военной операции".

В работе круглого стола приняли участие более 100 представителей управлений Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, ЦНИИ МО РФ, испытательных, производственных и научных центров Министерства обороны Российской Федерации и предприятий ОПК.

Открыл заседание круглого стола начальник штаба космических войск - первый заместитель командующего космическими войсками генерал-майор Андрей Ивашин, который обозначил в своем докладе перечень основных опасностей и угроз в космической сфере, подчеркнул актуальность вопросов вынесенных на обсуждение круглого стола, связанных с применением космических средств и перспективных разработок в области военного космоса в целях успешного решения специальных задач при осуществлении военно-космической деятельности.

Начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук в своем выступлении нацелил участников круглого стола на конструктивную совместную работу, направленную на поиск новых подходов и решений, которые кардинально повлияют на рост эффективности применения космических систем в интересах видов и родов войск и федеральных органов исполнительной власти и в перспективе позволят сформировать перспективный облик автоматизированных систем управления войсками и оружием.

"Разработки, выполненные офицерами Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского, получали и получают отклик и признание со стороны высшего военного руководства. Совсем недавно коллектив нашего военного вуза стал лауреатом Государственной Премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, и я уверен, что мы способны и дальше продвигаться в направлении инноваций в сфере укрепления обороноспособности страны: как в теории, так и на практике", – подчеркнул начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук.

В ходе мероприятия были представлены и обсуждены доклады на различные темы, касающиеся применения системы ГЛОНАСС, специальных систем спутниковой связи и ретрансляции данных, космических систем гидрометеорологического обеспечения, отдельное внимание было уделено системам топогеодезического обеспечения и радиоэлектронного противодействия.

По результатам круглого стола было принято решение о проведении в ближайшей перспективе ряда подобных тематических мероприятий, направленных на обмен мнениями ведущих ученых и военных специалистов для обеспечения дальнейшей координации совместных работ в области военно-космической деятельности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.