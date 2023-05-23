Посол РФ: одобрение США ударов ВСУ по Крыму указывает на незаинтересованность в мире

Анатолий Антонов отметил, что удары по Крыму Москва будет рассматривать, как нападение на субъект России

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Одобрение Вашингтоном ударов Вооруженных сил Украины по Крыму при помощи западного оружия указывает на то, что США не заинтересованы в мире. С таким заявлением выступил в воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вашингтон полностью подчинил участников "семерки" собственной линии в отношении конфликта на Украине. Более того, резко ужесточил подходы по двум важным вопросам. Речь о подготовке к передаче киевскому режиму истребителей F-16, а также безоговорочном одобрении ударов по Крыму с использованием американского и другого западного оружия. Такие шаги в очередной раз наглядно демонстрируют, что США никогда не были заинтересованы в мире", - убежден он.

Посол добавил, что удары по Крыму будут рассматриваться Москвой "как нападение на любой другой субъект Российской Федерации" и призвал Соединенные Штаты полностью отдавать себе отчет в ответных мерах со стороны России.