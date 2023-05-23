Войти
ТАСС

Посол РФ: одобрение США ударов ВСУ по Крыму указывает на незаинтересованность в мире

461
0
0
Посол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов.
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСC

Анатолий Антонов отметил, что удары по Крыму Москва будет рассматривать, как нападение на субъект России

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Одобрение Вашингтоном ударов Вооруженных сил Украины по Крыму при помощи западного оружия указывает на то, что США не заинтересованы в мире. С таким заявлением выступил в воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Вашингтон полностью подчинил участников "семерки" собственной линии в отношении конфликта на Украине. Более того, резко ужесточил подходы по двум важным вопросам. Речь о подготовке к передаче киевскому режиму истребителей F-16, а также безоговорочном одобрении ударов по Крыму с использованием американского и другого западного оружия. Такие шаги в очередной раз наглядно демонстрируют, что США никогда не были заинтересованы в мире", - убежден он.

Посол добавил, что удары по Крыму будут рассматриваться Москвой "как нападение на любой другой субъект Российской Федерации" и призвал Соединенные Штаты полностью отдавать себе отчет в ответных мерах со стороны России. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
08.05.2023
WP: руководство Украины боится, что контрнаступление не оправдает надежд Запада
06.02.2023
Украинская электросеть приближается к полному коллапсу
03.02.2023
Глава дипломатии Евросоюза: Поставка боевых самолетов на Украину не стоит на повестке дня
31.01.2023
Кому в НАТО немил скорый мир: связанные с ВПК политики терроризируют Щольца
19.08.2022
Проблемы американских оборонных компаний с наймом рабочей силы
13.01.2020
Появился сценарий удара F-35 по «сбившему» украинский Boeing 737-800 «Тору»
19.01.2015
Париж не гарантирует качество своих истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 23:52
  • 49963
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.05 23:20
  • 7
Разработчик повысил скорость работы комплекса управления огнем артиллерии "Планшет-А"
  • 23.05 22:26
  • 162
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 23.05 22:21
  • 15
"Ростех" рассказал, что можно создать на универсальной платформе "Манул"
  • 23.05 20:21
  • 19
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 23.05 20:16
  • 182
Слепые «Цирконы»
  • 23.05 18:09
  • 15
Военный аналитик заявил о бессмысленности передачи систем ПРО «Железный купол» Киеву
  • 23.05 17:03
  • 7
Южнокорейский истребитель KF-21 достиг состояния "условной боевой готовности"
  • 23.05 16:50
  • 82
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 23.05 16:04
  • 2
"Рособоронэкспорт" заявил о большом спросе на российские беспилотники
  • 23.05 15:42
  • 0
Руководство Польши и Литвы «выкручивает руки» своим гражданам за желание жить мирно
  • 23.05 15:05
  • 1
Канцлер ФРГ Шольц: Киев продолжит получать западное вооружение и после завершения конфликта
  • 23.05 11:20
  • 0
Польша проводит мероприятия по развертыванию своих войск у границы с Беларусью
  • 23.05 04:10
  • 1
Россия подпишет с Таджикистаном соглашение о сотрудничестве в исследовании космоса
  • 23.05 04:03
  • 1
Правительству Зимбабве передана партия вертолетов "Ансат"