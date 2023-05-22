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Интерфакс-АВН

Президент Южной Кореи и премьер Индии договорились развивать сотрудничество в сфере обороны, передовых технологий

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Премьер-министр Индии Нарендра МОДИ
Премьер-министр Индии Нарендра МОДИ.
Источник изображения: invoen.ru

Гонконг. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер Индии Нарендра Моди в субботу условились наращивать сотрудничество двух государств в сфере обороны и перспективных технологий.

"Лидеры согласились развивать сотрудничество не только в отношении вооружений, включая южнокорейские самоходные артиллерийские установки K9, но и в области новейших разработок, таких как цифровые, биомедицинские, космические", - приводит "Рёнхап" слова представителя южнокорейского президента.

Кроме того, Юн Сок Ёль и Моди согласились обновить соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве Южной Кореи и Индии, заключенном в 2010 году, расширять двустороннюю торговлю и найти новые сферы сотрудничества на перспективу в следующие 50 лет.

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Страны
Индия
Южная Корея
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