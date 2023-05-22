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Известия.ru

Blue Origin Безоса получила контракт NASA на разработку модуля для посадки на Луну

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Blue Origin

Компания Джеффа Безоса Blue Origin 19 мая выиграла контракт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на разработку космического корабля, который доставит людей на Луну. Два года назад аналогичный контракт компания проиграла SpaceX Илона Маска, пишет The Washington Post.

Контракт стоимостью $3,4 млрд предназначен для запланированной NASA третьей высадки человека на Луну в рамках программы Artemis. Высадка с использованием космического корабля Blue Origin — четвероногого спускаемого аппарата Blue Moon высотой 52 фута (15,8 м) — произойдет в 2029 году после предваряющих двух посадок с экипажем SpaceX.

В рамках программы Artemis NASA намерено обеспечить регулярные полеты астронавтов на Луну. Но вместо того чтобы отправить их в экваториальную область Луны, как это было сделано в эпоху «Аполлона» в 60–70-х годах прошлого века, агентство нацелено на Южный полюс спутника Земли, где в затененных кратерах есть вода в виде льда.

Выступая с заявлением 19 мая, глава NASA Билл Нельсон сказал, что у космического агентства есть «большие цели для программы Artemis: осуществлять примерно по полету на поверхность Луны в год для пребывания астронавтов до 30 дней».

В январе глава NASA Нельсон, говоря о лунной гонке, в которую активно включился Китай, отмечал, что следует быть начеку. Он уверен, что США ее выиграют, если не будут терять ни минуты в следующие два года, которые станут решающими.

10 апреля ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что российские космонавты смогут полететь на Луну в ближайшие 7–10 лет.

Президент России Владимир Путин 12 апреля заявил, что необходимо скорейшее возобновление отечественной лунной программы и миссий на другие планеты. Он добавил, что российская орбитальная станция, проект которой разрабатывается специалистами, станет форпостом страны в космосе.

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