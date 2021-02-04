iDnes (Чехия): Россия выбыла из космической гонки. Битву за Луну продолжат США и Китай

Куда движется мировая космонавтика в год 60-й годовщины полета первого человека в космос? По мнению автора, родина Гагарина Россия выбыла из лидеров космической гонки. Сегодня два основных соперника в космосе — это США и Китай. А поле, на котором они соревнуются, называется Луной.

2020 год прошел под знаком коронавирусной пандемии. Но, несмотря на это, 2020 год стал для космонавтики одним из самых удачных в истории. Количество запусков в космос перевалило за сотню, и удачно прошли исследовательские миссии. Если же внимательнее рассмотреть статистические данные, то можно составить представление об успехах отдельных держав.

Сразу в глаза бросается китайское доминирование, конкурировать с которым способна только американская частная компания SpaceX. Это превосходство не случайно. Китайская космическая программа началась позже - в 60-е годы прошлого века и имела преимущественно стратегические и оборонные цели. Иными словами, Поднебесной нужен был собственный ракетоноситель для ядерных боезарядов. После окончания холодной войны изменилось политическое устройство мира, а в Китае улучшилась экономическая ситуация, что позволило руководству страны отпустить поводья и сосредоточиться на исследованиях.

Китай: концепция и план

Китай постепенно нагоняет своих космических соперников, а кое в чем их даже превосходит. В конце 2020 года Китаю удалось доставить образцы с Луны на Землю, что никому не удавалось на протяжении 44 лет! Формируется сеть из метеорологических и навигационных спутников, обеспечивающих Китаю независимость. Но самое главное во всем этом - концепция. В отличие от остальных космических держав у Китая есть четкий и долгосрочный план, в соответствии с которым он достигает отдельных целей, почти не отступая от графика.

А вот в США направление развития космонавтики меняется с каждым новым президентом, что в долгосрочной перспективе мешает технологическому развитию. Так, например, Барак Обама отменил амбициозные планы своего предшественника по возвращению американцев на Луну и предпочел разработки для наблюдения за Землей и инвестирование в частных субъектов. В итоге это пошло Соединенным Штатам на пользу, поскольку у частных компаний, таких как SpaceX, появились деньги на разработку собственных многоразовых ракет. Но, с другой стороны, это очень замедлило развитие инфраструктуры для возвращения на Луну.

Следующий президент Дональд Трамп решил исправить ситуацию, и при нем удалось начать программу-преемницу лунных программ "Аполлон - Артемида". Цель понятна - вернуть человека на Луну. Но на этот раз речь идет не о коротких визитах, а о строительстве на лунной поверхности целой базы. Расчет делается на помощь частных субъектов, а также на новую космическую лабораторию "Гэйтвэй" вблизи нашего естественного спутника. Однако программа столкнулась с целым рядом проблем, из-за которых происходят постоянные отсрочки и растут расходы. В срок, намеченный на 2024 год, американцы точно не уложатся.

Приземленный Байден

Теперь к власти пришел Джо Байден, у которого, как известно, космическая программа не вызывает особого энтузиазма, поэтому неясно, как он отнесется к целям НАСА. Лично я прогнозирую сокращение бюджета НАСА и дальнейшие отсрочки. При этом Китай все эти годы уверенно шел по намеченному пути и постепенно приближается к цели отправить своих космонавтов на Луну. Если в программе "Артемида" возникнут очередные задержки, то вполне возможно, что китайцы высадятся на Луне раньше американцев.

Конечно, стоит также следить за работой частных компаний и, в первую очередь, SpaceX американского предпринимателя и визионера Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. SpaceX создает на орбите спорную мега-сеть Starlink для глобального охвата Земли интернетом из 12 тысяч спутников. Вторая компания попытается создать меньшую сеть позднее. Обе компании сотрудничают с НАСА по программе возвращения на Луну.

Но самый их главный вклад - это снижение стоимости доставки одного килограмма в космос и повышение доступности услуг для широкого круга клиентов. Со временем отправлять свой груз на орбиту смогут самые разные университеты, а также малые исследовательские центры. В общей сложности в мире сейчас параллельно ведутся сотни частных проектов по разработке малых носителей, и поскольку ожидается рост конкуренции, можно предположить, что в этом секторе произойдет слияние гигантов, прежде всего в США.

Закат русской славы

В стороне от всего этого оказалась Россия, которой не откажешь в изобретательности, но в последнее время она утратила ясную и понятную цель. Если судить по неиссякаемому потоку заявлений российских руководителей, то страна под руководством Владимира Путина хочет добиться в космонавтике практически всего, но ничего не может довести до логического завершения.

Самое большое государство мира хотело бы участвовать в строительстве станции "Гэйтвэй" близ Луны, но России нечего особо предложить НАСА. С 2005 года она разрабатывает пилотируемый космический корабль, но он все еще далек от завершения. Как и новый космодром "Восточный". Россия планирует начать собственный проект строительства лунной базы, но мало что делает в этом направлении. Шла речь и об автоматическом исследовании окололунного пространства в рамках программы "Луна-Глоб", но ее тоже постоянно откладывают.

Поднималась также тема возвращения России на Венеру и автоматических исследований ее поверхности, шла речь о коммерческих полетах на Международную космическую станцию и о других планах после завершения срока ее службы. Но все это проекты, которые Роскосмос и другие организации в России смело и ярко презентуют. На самом же деле российская космическая программа хиреет и сталкивается с все большим числом проблем. Известно о коррупции и хищениях в этой сфере. В целом очевидна несогласованность действий. Печально видеть, что бывшая космическая держава лишена ясной цели и хорошего руководства, и в ближайшее время вряд ли там что-то изменится к лучшему.

Неповоротливая Европа

Интересная ситуация сложилась в Европе. В рамках своей космической программы она ориентируется, в первую очередь, на международное сотрудничество. Вместе с Соединенными Штатами Европейское космическое агентство, куда входит и Чешская Республика, участвует в программе "Артемида" и "Гэйтвэй". С Китаем агентство договорилось об отправке европейских космонавтов на будущую станцию "Тяньхэ" ("Небесный дворец 3"), а с Россией оно сотрудничает в проекте марсохода "Розалинд Франклин".

Но это еще не все. Европа также сотрудничает с Японией и Индией. К сожалению, четкий план отсутствует и у европейцев. В ближайшее время главной проблемой станет разработка многоразовых ракет, поскольку цены падают, и если Европа хочет сохранить независимость в выходе в космос, ей придется освоить эти технологии. Сейчас медленно набирает обороты программа, направленная на разработку такого типа носителей. Но процесс тормозят европейская бюрократия и лишние формальности. Жаль, поскольку, как мне кажется, в этой сфере скрыт большой потенциал. Возможно, ситуация улучшилась бы, если бы в руководстве появился настоящий визионер, который не боится рисковать.

За шагами Китая внимательно наблюдают в Индии и Японии, но за его космической программой им не угнаться. В Индии ведется подготовка к пилотируемому облету вокруг Земли, но чтобы догнать своего соперника, ей потребуются годы, если не десятилетия. В Стране восходящего солнца космическая программа недофинансируется. Таким образом, прошлый год ясно показал, что Китай неуклонно движется к тому, чтобы обогнать Россию. Также обнаружился повышенный интерес к Луне, а значит, вполне возможна новая гонка за то, кто вернется на ее поверхность первым.

Карел Звоник (Karel Zvoník)