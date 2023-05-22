НАСА начало использовать специальный аппарат Kraken ВМС США для имитации космического полета при подготовке астронавтов

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Американское агентство НАСА активно сотрудничает с Военно-морскими силами США в плане использования находящегося в распоряжении ВМС США аппарата Kraken для изучения укачивания у астронавтов и разработки возможных стратегий смягчения последствий укачивания для экипажей космических кораблей. Об этом пишет издание SciTechDaily.

Как утверждает издание, аппарат Kraken ВМС США «крутит» пассажиров по типу вещей, помещенных в стиральную машину. В НАСА считают, что это позволит создать максимально приближенный по ощущениям к пребыванию в космосе эффект для астронавтов. В частности, астронавты могут испытывать укачивание при запуске корабля в космос, а также при возвращении на Землю.

К основным симптомам укачивания издание относит головокружение и тошноту, которые затрудняют выполнение критически важных задач.

Использование аппарата поможет специалистам НАСА определить, как смягчить эффект от укачивания астронавтов при полете в космос.

В первый раз, когда я лично увидела Kraken, я была поражена тем, насколько велика и маневренна эта машина

- отмечает руководитель программы по исследованию здоровья астронавтов в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне.

Устройство позволяет моделировать самые разнообразные сценарии полета, которые трудно воссоздать с помощью другого оборудования, включая резкую посадку. Для проведения эксперимента НАСА и ВМС наберут 24 добровольца из числа военнослужащих американского флота, которые будут находиться в аппарате 60 минут. Участникам эксперимента предстоит отвечать на вопросы в режиме реального времени, чтобы специалисты НАСА могли понимать, что они чувствуют в каждый конкретный момент.

Директор Военно-морской аэрокосмической медицинской исследовательской лаборатории в Дейтоне, штат Огайо, Ричард Арнольд отмечает, что программа исследования возобновляет партнерство между его организацией и НАСА, которое имело место в 1960-е- 1970-е годы.