Зампред правительства РФ принял участие в открытии на Кубе металлургического производства с российским оборудованием

Источник изображения: topwar.ru

Российско-кубинское сотрудничество в торгово-экономической и научно-технической сфере продолжает расширяться. Так, на заводе «Антильяна де Асеро имени Х. Марти» (Куба) прошла церемония открытия электросталеплавильного цеха, в которой принял участие зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Со слов чиновника, данный проект является крупнейшим в кубинской металлургической промышленности за последние четверть века. В то же время, 90% оборудования, которое будет использоваться в новом цеху, произведено в России.

В общей сложности на реализацию проекта было потрачено 95 млн долларов. Производственная мощность предприятия составит порядка 220-230 тысячи тонн жидкой стали в год. Что немаловажно, на новой площадке будут работать около 500 человек, включая российских специалистов.

Впрочем, не одним металлургическим заводом «живет» российско-кубинское сотрудничество. Стремительный рост показывает товарооборот между двумя станами, который за первые 4 месяца текущего года увеличился в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м, говорится в ТГ-канале правительства РФ.

Кроме того, есть совместные проекты и в финансовой сфере. Например, рассматривается возможность внедрения карт «Мир» на кубинских курортах уже в ближайшее время, а также в целом согласовываются варианты работы российских банков на Кубе.

Есть также прогресс в туристической отрасли и в сфере морских грузоперевозок.

Сообщается, что в ходе своей рабочей поездки зампред российского кабмина подписал ряд важных соглашений с представителями правительства Кубы.