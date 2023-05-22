Нидерланды заключили контракт на закупку израильской ракетной системы PULS

Израильская компания Elbit Systems 18 мая 2023 года сообщила, что министерства обороны Нидерландов и Израиля подписали межправительственное соглашение о приобретении армией Нидерландов 20 боевых машин производимой Elbit Systems наземной модульной мультикалиберной ракетной системы PULS (Precise & Universal Launching System). Стоимость контракта, заключенного на пятилетний срок, составляет 305 млн долл, включая поставку управляемых ракет.

Изображение боевой машины израильской наземной модульной мультикалиберной ракетной системы Elbit Systems PULS (Precise and Universal Launch System) в предположительном исполнении для Нидерландов на автомобильном шасси Scania (8x8) (с) Elbit Systems

Напомним, что о достигнутой договоренности о закупке для голландских вооруженных сил израильской наземной модульной мультикалиберной ракетной системы PULS министр обороны Нидерландов Кристоф ван дер Маат заявил в национальном парламенте 3 апреля 2023 года, одновременно сделав заявления о намерении министерства обороны Нидерландов приобрести в США крылатые ракеты Tomahawk корабельного базирования (для вооружения четырех фрегатов типа LCF и четырех неатомных подводных лодок голландского флота) и крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER авиационного базирования (для оснащения истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС Нидерландов). Ван дер Маат заявил, что поставка систем PULS голландской армии должна быть начата уже в 2023 году.

В 2004 году Нидерланды сняли с вооружения все имевшиеся у них 23 боевые машины РСЗО М270 MLRS, которые затем были проданы в Финляндию. Теперь закупка израильских систем PULS позволит восстановить голландской армии возможности по поражению целей на больших дистанциях на новом уровне.

Нидерланды стали таким образом вторым известным заказчиком системы PULS после Дании. заключившей в начале марта контракт на сумму 133 млн долл на закупку восьми ракетных систем PULS (двух батарей).

Производимая Elbit Systems многоцелевая мультикалиберная ракетная система PULS (Precise and Universal Launching System) фактически является ребрендингом системы, ранее известной как Lynx. Cистема PULS может использовать 122-мм и 160-мм неуправляемые и управляемые реактивные снаряды, 306-мм управляемые высокоточные ракеты EXTRA, 370-мм управляемые ракеты Predator Hawk, крылатые ракеты Delilah, а также, видимо, стандартные ракеты американских ракетных систем MLRS и HIMARS.

Многоцелевая пусковая установка системы PULS может выполняться на различных шасси и имеет два транспортно-пусковых контейнера, каждый из которых может вмещать 18 ракет Accular калибра 122 мм с дальностью до 35 км, или десять ракет Accular калибра 160 мм с дальностью до 40 км, или четыре ракеты EXTRA с дальностью до 150 км, или две ракеты Predator Hawk с дальностью до 300 км.

На европейском рынке c конца 2022 года Elbit Systems продвигает вариант системы PULS в партнерстве с германской компанией KMW (Krauss-Maffei Wegmann) в качестве концепции Euro-PULS для европейской реактивной артиллерии дальнего действия следующего поколения, с предложением ее в виде системы-преемницы MLRS в европейских странах НАТО - в первую очередь, для вооруженных сил Германии.