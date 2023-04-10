Нидерланды закупают ракетные системы PULS и крылатые ракеты Tomahawk и JASSM-ER

Министр обороны Нидерландов Кристоф ван дер Маат заявил 3 апреля 2023 года в Палате представителей парламента Нидерландов о произведенной закупке для голландских вооруженных сил израильской наземной модульной мультикалиберной ракетной системы PULS и о намерении министерства обороны Нидерландов приобрести в США крылатые ракеты Tomahawk корабельного базирования (для вооружения четырех фрегатов типа LCF и четырех неатомных подводных лодок голландского флота) и крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER авиационного базирования (для оснащения истребителей Lockheed Martin F-35A Lightning II ВВС Нидерландов).

Опубликованное министерством обороны Нидерландов изображение боевой машины израильской наземной модульной мультикалиберной ракетной системы Elbit Systems PULS (Precise and Universal Launch System) на автомобильном шасси Scania (8x8) (с) министерство обороны Нидерландов и Elbit Systems

Ван дер Маат, в частности, заявил: "Война на Украине еще раз показывает, что огневая поддержка на коротких, средних и дальних дистанциях крайне важна. Это касается земли, воздуха и моря. С помощью новых систем министерство обороны [Нидерландов] еще раз подтверждает общую боевую мощь и сдерживание НАТО. Это показывает, что Нидерланды берут на себя ответственность, внося в это большой вклад. Кроме того, таким образом Нидерланды удовлетворяют желание иметь собственную реактивную артиллерию и оружие дальнего действия, как предписано в Документе об оборонной политике 2022 года".

Также в заявлении Ван дер Маата было указано: "В этом году армия [Нидерландов] получит на вооружение израильскую систему PULS (Precise and Universal Launch System). В результате у министерства обороны [Нидерландов] впервые за многие годы появится собственная реактивная артиллерия. Это необходимо для эффективной наземной огневой поддержки, потому что эти системы имеют большую досягаемость по дальности, имеет большую боевую нагрузку и может достигать цели быстрее, чем существующие средства огневой поддержки. Голландские средства огневой поддержки в настоящее время представлены бронированными cамоходными гаубицами [PzH 2000], которые могут стрелять на расстояние до 50 километров.

Этап исследования систем показал, что существуют две системы, отвечающие голландским требованиям: система HIMARS и система PULS. Система PULS выделяется в различных областях. По сравнению с американской системой HIMARS она может нести больше ракет. Также есть возможность приобрести больше ракет в рамках бюджета и они будут доступны раньше. Кроме того, в будущем PULS будет подходить для боеприпасов европейских производителей.

Такой наш партнер, как Дания, также покупает систему PULS, в то время как Германия заинтересована в ней. Это открывает перспективы для международного сотрудничества с целью увеличения автономии Европы".

В тот же день 3 апреля израильская компания Elbit Systems сообщила о заключении контракта с неназванной европейской страной на поставку военной продукции, включая высокоточных боеприпасов, систем радиосвязи и других военных электронных систем. Контракт имеет стоиость около 280 млн долларов и срок исполнения три года.

Как можно понять, данный контракт заключен именно с Нидерландами и основной его частью является поставка ракетных систем PULS и ракетного боезапаса к ним. В 2004 году Нидерланды сняли с вооружения все имевшиеся у них 23 боевые машины РСЗО М270 MLRS, которые затем были проданы в Финляндию. Теперь закупка израильских систем PULS позволит восстановить голландской армии возможности по поражению целей на больших дистанциях на новом уровне.

Ранее в феврале 2023 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о возможной предстоящей продаже Нидерландам по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 20 боевых машин наземных ракетных комплексов М142 HIMARS производства корпорации Lockheed Martin, включая управляемые ракеты GMLRS M30A2/M31A2 и 80 оперативно-тактических ракет М57 ATACMS. Стоимость предполагаемой поставки была оценена 670 млн долл, включая ракеты, и пакеты обучения и технической поддержки. Однако в итоге Нидерланды выбрали для закупки израильскую альтернативу в виде системы PULS компании Elbit Systems. Видимо, на это повлияла прежде всего высокая загрузка Lockheed Martin заказами на системы HIMARS и ракеты GMLRS к ним из-за войны на Украине и ажиотажного спроса на HIMARS со стороны других стран, что делает возможные сроки их поставки достаточно отдаленными.

Нидерланды стали таким образом вторым известным заказчиком системы PULS после Дании. заключившей в начале марта контракт на сумму 133 млн долл назакупку восьми ракетных систем PULS (двух батарей).

Производимая Elbit Systems многоцелевая мультикалиберная ракетная система PULS (Precise and Universal Launching System) фактически является ребрендингом системы, ранее известной как Lynx. Cистема PULS может использовать 122-мм и 160-мм неуправляемые и управляемые реактивные снаряды, 306-мм управляемые высокоточные ракеты EXTRA, 370-мм управляемые ракеты Predator Hawk, крылатые ракеты Delilah, а также, видимо, стандартные ракеты американских ракетных систем MLRS и HIMARS.

Многоцелевая пусковая установка системы PULS может выполняться на различных шасси и имеет два транспортно-пусковых контейнера, каждый из которых может вмещать 18 ракет Accular калибра 122 мм с дальностью до 35 км, или десять ракет Accular калибра 160 мм с дальностью до 40 км, или четыре ракеты EXTRA с дальностью до 150 км, или две ракеты Predator Hawk с дальностью до 300 км.

На европейском рынке c конца 2022 года Elbit Systems продвигает вариант системы PULS в партнерстве с германской компанией KMW (Krauss-Maffei Wegmann) в качестве концепции Euro-PULS для европейской реактивной артиллерии дальнего действия следующего поколения, с предложением ее в виде системы-преемницы MLRS в европейских странах НАТО - в первую очередь, для вооруженных сил Германии.

Изображение истребителя Lockheed Martin F-35A Lightning II с двумя авиационными крылатыми ракетами Lockheed Martin AGM-158B JASSM-ER на внешней подвеске (с) Lockheed Martin