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Нидерланды закупят ракетные комплексы HIMARS и ATACMS

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Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 16 февраля 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Нидерландам по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу голландского правительства наземных ракетных комплексов HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства корпорации Lockheed Martin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 670 млн долл, включая ракеты, и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевые машины ракетного комплекса М142 HIMARS армии США ведут огонь корректируемыми высокоточными ракетами GMLRS (с) армия США

Согласно уведомлению, в поставку Нидерландам должны войти 20 боевых машин М142 HIMARS, 39 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми высокоточными ракетами GMLRS M30A2 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью и усовершенствованными двигателями IMPS (Insensitive Munitions Propulsion System) в каждом (суммарно 234 ракеты), 38 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 Unitary с моноблочной боевой частью и усовершенствованными двигателями IMPS в каждом (суммано 228 ракет), и 80 оперативно-тактических ракет ATACMS M57. Также в поставку войдут практические ракеты М28А2 LCRRPRP, 17 автомобилей M1152A1 HMMWV, неназываемое количество грузовых автомобилей FMTV в исполнениях М1084А2, М1089А2 и М1095, системы связи, учебное имущество, и прочее сопутствующее оборудование, а также логистическая поддержка и обучение.

Ранее в 2022 году государственный секретарь министерства обороны Нидерландов Кристоф ван дер Маат заявил в парламенте, что министерство обороны страны рассматривает возможность закупки дальнобойного ракетно-артиллерийского вооружения, поскольку война на Украине подчеркнула необходимость "иметь возможность действовать во всех областях спектра вооруженной борьбы". Ван дер Маат назвал тогда ракетные комплексы HIMARS в качестве варианта для закупки, заявив, что на приобретение ракетно-артиллерийских систем планируется выделить до 1 миллиарда евро.

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Страны
Нидерланды
США
Украина
Продукция
GMLRS
HIMARS
HMMWV
Компании
Lockheed-Martin
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