Дания приобретает израильские самоходные гаубицы ATMOS и ракетные системы PULS

Израильская компания Elbit Systems 2 марта 2023 года сообщила о заключении "со страной-членом НАТО" двух контрактов общей стоимостью 252 млн долл на поставку вооруженным силам этой страны 155-мм/52 самоходных гаубиц ATMOS на колесном шасси и многоцелевых ракетных систем PULS. Очевидно, что этой страной является Дания. Ранее в конце января появились сообщения, что датское оборонное закупочное ведомство Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs­styrelse (FMI) ведет переговоры с Elbit Systems о закупке для датской армии 19 самоходных гаубиц ATMOS и восьми модульных ракетных систем PULS (двух батарей), вместо передаваемых Данией Украине ранее заказанных во Франции 19 самоходных гаубиц Nexter Systems CAESAR на колесном шасси Tatra T815 (8x8), которые так до сих пор и не были поставлены.

Боевая машина многоцелевой мультикалиберной ракетной системы Elbit Systems PULS на автомобильном шасси Tatra (6x6). В транспортно-пусковых контейнерах размещаются по четыре высокоточные оперативно-тактические ракеты EXTRA (c) Elbit Systems

Согласно пресс-релизу Elbit Systems, первый контракт на поставку 155-мм/52 самоходных гаубиц ATMOS на колесном шасси имеет стоимость 119 млн долл и предусматривает поставку одного дивизионного комплекта (что соответствует упомянутой ранее цифре 19 установок, с учетом одной учебной). Поставка должна быть осуществлена в течении двух лет. Конкретное исполнение САУ ATMOS для Дании пока не известно.

Второй контракт на сумму 133 млн долл предусматривает поставку двух батарей ракетной системы PULS (что соответствует упомянутой ранее цифре 8 боевых машин), включая ракетный боезапас. Контракт должен быть реализован в течении трех лет. Ранее в СМИ сообщалось, что Elbit Systems выражала готовность поставить Дании первую батарею PULS "уже этим летом".

Производимая Elbit Systems многоцелевая мультикалиберная ракетная система PULS (multi-Purpose Universal Launching System) фактически является ребрендингом системы, ранее известной как Lynx. Cистема PULS может использовать 122-мм и 160-мм неуправляемые и управляемые реактивные снаряды, 306-мм управляемые высокоточные ракеты EXTRA, 370-мм управляемые ракеты Predator Hawk, крылатые ракеты Delilah, а также, видимо, стандартные ракеты американских ракетных систем MLRS и HIMARS.

Многоцелевая пусковая установка системы PULS может выполняться на различных шасси и имеет два транспортно-пусковых контейнера, каждый из которых может вмещать 18 ракет Accular калибра 122 мм с дальностью до 35 км, или десять ракет Accular калибра 160 мм с дальностью до 40 км, или четыре ракеты EXTRA с дальностью до 150 км, или две ракеты Predator Hawk с дальностью до 300 км.

Напомним, что датское оборонное закупочное ведомство FMI в мае 2017 года по итогам международного тендера подписало контракт с французской группой Nexter Systems стоимостью 53 млн долл на закупку 15 самоходных гаубиц CAESAR калибра 155-мм/52 на колесном шасси Tatra T815 (8×8), с опционом еще на шесть орудий, став первым заказчиком этой модификации, прототип которой был впервые представлен в 2015 году. В ноябре 2019 года Дания частично реализовала опцион, подписав контракт еще на четыре САУ, доведя общее количество заказанных систем CAESAR до 19. Общая стоимость всей закупки с учетом сопутствующих затрат и боеприпасов оценивалась в 130 млн долл.

В отличие от базовой модификации для французской армии, САУ CAESAR на шасси Tatra T815 оснащена автоматизированной системой заряжания орудия и бронированной кабиной. Расчет сокращен с пяти до 3-4 человек, а возимый боекомплект увеличен с 18 до 30 выстрелов, но при этом полная масса возросла с 18 до 32 тонн. Система оснащена дизельным двигателем Tatra V8 мощностью 410 л.с.

Начало поставок САУ CAESAR Дании первоначально планировалось не позднее 24 месяцев с момента подписания контракта, то есть в мае 2019 года, однако система в данном исполнении столкнулась с техническими проблемами, и результате программа превратилась в долгострой. Первые две серийные САУ были предъявлены Дании в 2019 году, но их доводка и отработка серьезно затянулись, с неоднократными полигонными стрельбами во Франции и Дании. В июне 2020 года Nexter Systems уведомила датских военных о вынужденной приостановке дальнейших поставок. В дальнейшем сроки поставок первых заказанных 15 систем неоднократно сдвигались "вправо".

В конце июня 2022 года FMI снова объявило об очередном переносе сроков передачи САУ CAESAR в связи с возникновением ряда технических ошибок, выявленных в ходе заключительных испытаний артсистем в марте 2022 года. И наконец, в ходе испытаний в 2022 году одна из машин получила настолько значительные механические повреждения, что подлежит полной замене, то есть сборке практически с нуля. Согласно официальному заявлению, поставщик обязывался устранить недочеты до конца октября 2022 года и передать датскому заказчику 14 САУ основного заказа в конце 2022 года. Поставка заново собранной 15-й машины ожидалась в первом квартале 2023 года. Однако затем срок получения Данией уже всех 19 САУ снова съехал на первую половину 2023 года, причем, видимо, часть дефектов так и была не устранена.

В итоге датское министерство обороны 19 января 2023 года объявило о решении датского правительства передать Украине в качестве военной помощи все 19 заказанных проблемных самоходных гаубиц CAESAR, так и не полученных, с поставкой их Украине в течении шести месяцев. Взамен были начаты переговоры о закупке артиллерийских и ракетных систем в Израиле у Elbit Systems.

155-мм/52 самоходная гаубица Elbit Systems ATMOS (с) Elbit Systems

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