В Японии журналистам перед саммитом G7 показали пробы грунта с астероида Рюгу

На других стендах Японского агентства аэрокосмических исследований можно было ознакомиться с современными технологиями в области микроэлектроники, транспортировки сжиженного природного газа и использования водорода в качестве топлива

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев/. Пробы грунта с отдаленного астероида Рюгу, собранные и доставленные на Землю зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), показали журналистам перед саммитом G7 в Хиросиме.

На выставочном стенде Японского агентства аэрокосмических исследований представлена песчинка, которую можно рассмотреть при помощи установленной линзы. Рядом расположен макет зонда "Хаябуса-2". В пресс-центре, рассчитанном на несколько тысяч журналистов, представлено еще несколько стендов, на которых можно ознакомиться с местной кухней, а также современными технологиями в области микроэлектроники, транспортировки сжиженного природного газа и использования водорода в качестве топлива. Ранее пробы грунта с Рюгу показывали журналистам в Каруидзаве, где проходила встреча глав МИД G7.

5 декабря 2020 года "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами с астероида, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к космическому телу. В ходе предварительного анализа было установлено, что некоторые частички пыли содержат большое количество воды, соединений углерода и водорода, азота и водорода, а также различных водных минералов, таких как карбонаты. Их присутствие говорит о том, что этот астероид сохранил в себе первичную материю Солнечной системы в нетронутом виде. В июне ученые объявили, что обнаружили в образцах более 20 аминокислот, входящих в состав белков, что может стать подтверждением теории космического происхождения материалов, составляющих основу жизни на Земле.

Диаметр Рюгу, который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 метров. Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных. В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Кроме того, на поверхности подобных тел можно обнаружить частички воды, что, как полагают специалисты, будет способствовать разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в новую экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 м. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.