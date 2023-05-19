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Военное обозрение

Франция начала переброску на Украину двух сторожевых катеров FPB 98 MKI, построенных для Киева в рамках контракта 2019 года

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Источник изображения: topwar.ru

Франция наконец-то приняла решение об отправке на Украину сторожевых катеров FPB 98 MKI, предназначенных для Береговой охраны украинской госпогранслужбы. Первые два катера уже покинули территорию Франции и начали движение в сторону Украины, но не самостоятельно, а на борту грузового судна.

Согласно публикациям французской прессы, 10 мая два катера с бортовыми номерами BG-202 и BG-203 погрузили на борт грузового судна с названием Gaya, 16 мая оно прибыло на Мальту, 19 мая судно должно отшвартоваться в греческом порту Александрополис. Дальнейшей информации по маршруту судна Gaya нет. Украинские ресурсы предполагают, что дальнейший путь катера проделают по суше через Болгарию и Румынию в Одессу, поскольку Турция не пропустит судно с катерами через черноморские проливы. Хотя возможен вариант, что Gaya свободно пройдет через Босфор и Дарданеллы, так как на катерах отсутствует вооружение.

В общем, пока ничего не понятно. Также интересно, почему французы перебрасывают на Украину всего два катера, хотя изготовили уже шесть в рамках контракта 2019 года на постройку 20 катеров. Ранее в Киеве опасались, что готовые катера отправятся в Нигерию вместо Украины, поскольку эта африканская страна заключила с ОСЕА контракт на строительство аналогичных сторожевых катеров в конце 2022 года, а французы уже объявили о готовности передать им готовые катера.

FPB 98 MKI – патрульный катер из легкого алюминия длиной 32 метра, который развивает скорость до 30 узлов с дальностью плавания 1200 морских миль. Вооружение: 30-мм артиллерийская установка DS30B. Экипаж - 14 человек. Катер имеет малую осадку для плавания на мелководье. Данные катера Украина намерена использовать для охраны госграницы и противодействию диверсионно-разведывательным группам противника, возможно, что их планируют перебросить на Днепр.

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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Нигерия
Румыния
Турция
Украина
Франция
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