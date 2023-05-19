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Военное обозрение

Американский флот намерен получить специальную версию подлодки Virginia для ведения операций на морском дне

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Источник изображения: topwar.ru

В одном из отчётов Конгресса США упоминается специальная версия подлодки Virginia, которую ВМС страны намерены заказать в 2024 финансовом году (бюджет на который ещё не утверждён). В документе она обозначается как «модифицированная субмарина класса Virginia для ведения операций на морском дне (Mod VA SSW)».

Наряду с ней американский флот желает приобрести одну Virginia в базовой комплектации, то есть для борьбы с ПЛ противника и нанесения ударов по наземным целям крылатыми ракетами. Общая стоимость двух кораблей составляет $9,4 млрд. Как полагают в издании Navy Recognition, Virginia в стандартном виде обойдётся в $4,3 млрд, а Mod VA SSW – в $5,1 млрд.

В настоящее время продолжается этап проектирования, в ходе которого принимаются важные решения, касающиеся систем, компонентов и конфигурации [внутреннего] пространства корабля

- указывается в издании.

Российский флот ожидает скорого поступления субмарин, построенных предположительно для установки вооружений на морском дне, – «Хабаровск» и «Ульяновск», которые является носителями беспилотного подводного аппарата с атомной силовой установкой и ядерным боезарядом «Посейдон». В 2022 году АПКР «Белгород», предназначенный для решения аналогичных задач, был введён в строй.

Какие именно работы должна осуществлять на морском дне американская субмарина, на данный момент не сообщается. Но вполне можно предположить, что точно не изучение глубоководной флоры и фауны...

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Страны
Россия
США
Проекты
Virginia АПЛ
Ядерный щит
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