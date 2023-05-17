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ТАСС

ВСУ призвали "внести коррективы" в работу уличных камер, чтобы обезопасить системы ПВО

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Поражение военного объекта в Киеве
Поражение военного объекта в Киеве.
Источник изображения: topwar.ru

Как ранее сообщило агентство УНИАН, уличные камеры, транслирующие панорамы городов в прямом эфире, до сих пор работают по всей Украине

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Коррективы необходимо внести в работу уличных камер в украинских городах, чтобы обезопасить системы ПВО. Об этом заявил во вторник представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, комментируя материал агентства УНИАН.

По данным агентства, уличные камеры, транслирующие панорамы городов в прямом эфире, до сих пор работают по всей Украине, по ним можно отслеживать работу украинской системы ПВО в онлайн-режиме.

"Сегодня затронута очень важная тема - даже не то, что люди выкладывали [видео], а то, что у нас работают камеры. Думаю, что будут сделаны определенные коррективы с военными администрациями регионов. Когда работает [система] ПВО, когда есть угроза утечки информации <...>, думаю, органы военных администраций подкорректируют этот вопрос, чтобы не давать возможности в режиме онлайн наблюдать за боевой работой наших систем ПВО", - приводит слова Игната агентство УНИАН.

В то же время он подчеркнул, что в этом случае придется работать "не только с государственными институтами, ведь камеры есть и у коммерческих структур, на заправках и на других зданиях". Говоря о съемке работы систем ПВО жителями Украины и публикации этих материалов в интернете, Игнат отметил, что необходима разъяснительная работа. "Смартфоны сегодня есть у всех. Даже у детей маленьких, которые могут просто из своего окна снять боевую работу. Надо разъяснять людям", - сказал он.

Еще в начале прошлого года власти Украины запретили снимать передвижения и места дислокации военных, а также взрывы и другие события военного характера, по которым можно определить координаты. Публикация таких материалов в интернете может быть квалифицирована как пособничество и государственная измена. 

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Страны
Украина
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