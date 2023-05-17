Западная пресса пишет о планах Украины получить 50 истребителей F-16 для формирования 3-4 авиаэскадрилий

Источник изображения: topwar.ru

Украина надеется на поставку Западом около 50 самолетов-истребителей F-16 американского производства. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

По утверждению западной прессы, в планах Украины после поставки 50 истребителей – создание 3-4 эскадрилий, укомплектованных истребителями F-16. С их помощью киевский режим надеется атаковать российские войска, вероятно – и территорию Российской Федерации.

В то же время, на Западе активизировались лоббисты инициативы по передаче американских самолетов киевскому режиму. Сенатор Марк Келли от штата Аризона организовал группу коллег и направил письмо министру обороны США Ллойду Остину с требованием прояснить перспективы отправки американских истребителей Киеву. Американские парламентарии просят военное ведомство указать, как быстро Пентагон способен организовать обучение украинских летчиков для эксплуатации самолетов F-16 и что для этого потребуется.

Между тем, представители Белого дома вплоть до настоящего времени заявляли, что пока не планируют передавать Украине самолеты американского производства. С аналогичными заявлениями выступали и руководители европейских государств.

Даже во время последнего визита главы киевского режима Владимира Зеленского в страны Западной Европы и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и президент Франции Эммануэль Макрон отказались предоставлять Украине истребители западного производства. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак оказался более сговорчивым, но и он ограничился решением передать 200 ударных беспилотников и сотни ракет большой дальности, однако самолеты пока тоже решили не передавать.