Войти
Военное обозрение

Западная пресса пишет о планах Украины получить 50 истребителей F-16 для формирования 3-4 авиаэскадрилий

254
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина надеется на поставку Западом около 50 самолетов-истребителей F-16 американского производства. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на собственные источники.

По утверждению западной прессы, в планах Украины после поставки 50 истребителей – создание 3-4 эскадрилий, укомплектованных истребителями F-16. С их помощью киевский режим надеется атаковать российские войска, вероятно – и территорию Российской Федерации.

В то же время, на Западе активизировались лоббисты инициативы по передаче американских самолетов киевскому режиму. Сенатор Марк Келли от штата Аризона организовал группу коллег и направил письмо министру обороны США Ллойду Остину с требованием прояснить перспективы отправки американских истребителей Киеву. Американские парламентарии просят военное ведомство указать, как быстро Пентагон способен организовать обучение украинских летчиков для эксплуатации самолетов F-16 и что для этого потребуется.

Между тем, представители Белого дома вплоть до настоящего времени заявляли, что пока не планируют передавать Украине самолеты американского производства. С аналогичными заявлениями выступали и руководители европейских государств.

Даже во время последнего визита главы киевского режима Владимира Зеленского в страны Западной Европы и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и президент Франции Эммануэль Макрон отказались предоставлять Украине истребители западного производства. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак оказался более сговорчивым, но и он ограничился решением передать 200 ударных беспилотников и сотни ракет большой дальности, однако самолеты пока тоже решили не передавать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
Проекты
БПЛА
Похожие новости
13.08.2021
Есть ли средство против дронов
13.01.2021
"Теперь не как у москалей": украинская армия пошла ва-банк
19.02.2020
Бес пилота: неизвестный дрон сблизился с самолетом Шойгу над Европой
19.07.2016
Смогут ли украинские военные отказаться от российских взяток
01.07.2009
Новинки парижского салона
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 10:54
  • 83
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 10:24
  • 49642
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 06:24
  • 2457
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 14:59
  • 75
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому