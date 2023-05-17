Пентагон подтвердил отправку 31 танка Abrams в Германию для обучения солдат ВСУ

Представитель Пентагона Райдер: 31 танк Abrams прибыл в Германию для обучения солдат ВСУ

31 танк Abrams был доставлен в Германию для обучения украинских военных. Об этом 15 мая заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию для подготовки к последующему обучению украинских танковых команд», — сказал он.

Райдер добавил, что украинские военнослужащие прибудут на обучение в течение пары недель.

Ранее, 11 мая, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США делают всё возможное для ускорения поставки танков Abrams Украине и рассчитывают на их передачу в начале осени этого года. По его словам, несколько единиц техники уже переведены в район боевых действий, чтобы украинские военнослужащие могли изучить их возможности и использование.

До этого, 21 апреля, Остин также заявил, что танки Abrams для обучения украинских военнослужащих прибудут в Германию в ближайшие недели. Он отметил, что участники контактной группы поставили Киеву более 230 танков и свыше 1,5 тыс. единиц бронетехники, а также боеприпасы.

21 марта в Пентагоне заявляли, что США передадут Украине устаревшие образцы танка Abrams к осени. Министерство обороны приняло решение, что отправлены будут танки Abrams М1А1 вместо М1А2.

О решении американского президента Джо Байдена поставлять танки Abrams стало известно 25 января. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.