"Алмаз-Антей" планирует с июля выпускать до 3 тыс. БПЛА "Добрыня-2" в месяц, отправит их в зону СВО

Санкт-Петербург. 15 мая. ИНТЕРФАКС - АО "Обуховский завод" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") планирует к июлю выпускать 2-3 тыс. модифицированных БПЛА "Добрыня-2" в месяц, сообщил генеральный директор предприятия Михаил Подвязников.

"Очень удачными ("Добрыни") оказались для обучения управлению БПЛА. Нами сделано более 1 тыс. штук, большое количество отгружено для испытаний в воинские части. Сегодня мы на них ставим цифровые камеры, а раньше это была игрушка для тренировок. У нас стоит задача в конце мая произвести еще 1 тыс. штук с цифровыми камерами, которые смогут производить разведку. И я думаю, где-то к 1 июля, мы выйдем на (производство в месяц, - "ИФ") 2-3 тыс. БПЛА, которые будут собираться по специальной документации для работы в зоне СВО", - сказал Подвязников в понедельник журналистам.