В форуме "Армия-2022" примут участие 26 предприятий АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

Стенд АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в российской экспозиции на оборонно-промышленной выставки IDEF-2021 в Стамбуле (Турция) в августе 2021 года.

ЦАМТО, 11 августа. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" примет участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который пройдет с 15 по 21 августа в подмосковной Кубинке на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот".

Холдинг выступит в качестве генерального партнера "Армии-2022" и представит на форуме натурные образцы вооружений и военной техники, средства радиолокации, а также целый ряд разработок гражданского назначения. Открытый показ некоторых изделий состоится впервые. В рамках мероприятия представители Концерна планируют провести встречи и переговоры с потенциальными заказчиками, отечественными и зарубежными партнерами.

"Роль средств воздушно-космической обороны в современных вооруженных конфликтах сложно переоценить. Сегодня Россия занимает лидирующее положение в сфере создания лучших образцов техники ПВО-ПРО, и Концерн вносит весомый вклад в историю этого лидерства. Наше участие в форуме "Армия" стало традицией, которая дает возможность широкой публике ознакомиться с достижениями отечественного ОПК в этой области", – отметил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков.

Он подчеркнул, что холдинг и его предприятия успешно решают задачи не только по выполнению государственного оборонного заказа, но и по диверсификации производства. При этом Концерн в полном объеме исполняет свои обязательства по линии военно-технического сотрудничества с зарубежными партнерами, включая послепродажное обслуживание техники и обучение специалистов.

В форуме "Армия-2022" примут участие 26 предприятий холдинга. Экспозиция Концерна ВКО "Алмаз-Антей" разместится на трех площадках:

- на уличной площадке перед выставочным павильоном "В" (натурные образцы военной и гражданской техники);

- в выставочном павильоне "С" (натурные образцы и модели гражданской продукции);

- в демонстрационном центре холдинга в секторе предприятий оборонно-примышленного комплекса России (натурные образцы и модели военной техники).

Перед павильоном "В" Концерн представит натурные образцы средств ПВО большой и средней дальности. Здесь можно будет увидеть перспективный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны (НПРО) "Абакан" в составе пусковой установки 51П6Е2 и радиолокационной станции 98Л6Е. По количеству боевых элементов "Абакан" является самым компактным средством НПРО, а все процессы его боевой работы автоматизированы. Комплекс не имеет аналогов и предназначен для поражения современных и перспективных тактических, оперативно-тактических, нестратегических баллистических ракет. Благодаря оптимальным техническим решениям "Абакан" способен существенно усилить группировку ПВО функцией нестратегической противоракетной обороны или работать автономно.

Зенитная ракетная система (ЗРС) большой дальности "Антей-4000" будет представлена пусковой установкой 9А83М-2Е и пуско-заряжающей установкой 9А84М-1Е. Она предназначена для поражения баллистических ракет, в том числе средней дальности, барражирующих постановщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения. "Антей-4000" на гусеничном шасси может передвигаться вместе с войсками без привязки к дорожному покрытию и обеспечивать их защиту от воздушных ударов на театре военных действий.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Викинг" можно будет увидеть в составе станции обнаружения целей 9С38Э в модульном исполнении (представляется впервые), самоходной огневой установки 9А317МЭ, пусковых установок 9А316МЭ и 9А383Э. Он способен решать задачи по уничтожению современных и перспективных самолетов тактической и стратегической авиации, в том числе выполненных с применением технологии "стелс", тактических, и крылатых ракет, вертолетов, разведывательно-ударных комплексов и БПЛА, радиоконтрастных наземных и надводных целей. При этом "Викинг" может эффективно выполнять задачи в условиях жесткого радиоэлектронного и огневого противодействия.

Перед павильоном "В" можно будет увидеть подвижный разведывательный пункт ПРП-5. Изделие будет демонстрироваться впервые. Оно предназначено для ведения разведки объектов противника и обслуживания стрельбы наземной артиллерии в различных погодных условиях. ПРП-5 способен осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и определение координат открытых и замаскированных, одиночных и групповых, движущихся и неподвижных объектов противника (целей), обслуживание стрельбы артиллерии днем и ночью, разведку местности, сопровождение колонн.

Здесь же можно будет ознакомиться с натурными образцами гражданской продукции, которая выпускается ПАО "Машиностроительный завод им. М.И.Калинина" в рамках диверсификации производства и импортозамещения: электрическим ричтраком РТ 1700, электрическим штабелером ЭШ 1600, транспортировщиком паллет ТП 2000, электрическим погрузчиком ЭП 2020.

На площадке у демонстрационного центра Концерна будут представлены ЗРК "Тор-Э2", пусковая установка автоматизированного ЗРК "Сосна", универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант" с широким спектром разноплановых мишеней, новейший межвидовый метеорологический радиолокационный комплекс 1Б77 большой дальности. В павильоне демонстрационного центра посетители форума смогут увидеть масштабные модели и видеоролики о продукции военного назначения Концерна, а также видео-макетную презентацию морского зенитного ракетного комплекса "Ресурс", которая ранее не демонстрировалась.

В демонстрационном центре ПАО "НПО "Стрела" представит натурные образы РЛС наземной разведки "Фара-ВР" и 1Л277, а также средства охраны объектов РЛС "Сова" и систему "Сарыч".

На экспозиции Концерна в павильоне "С" можно будет увидеть натурные образцы и модели инновационной продукции гражданского и двойного назначения для различных отраслей. Значительная часть экспозиции будет посвящена оборудованию для организации воздушного движения и обеспечению его безопасности. ПАО "НПО "Алмаз" продемонстрирует модели доплеровского метрологического радиолокатора "ДМРЛ-3", радиолокационных комплексов "Сопка-2" и "Лира-А10", радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов "ROSC-1". Также будет представлена информация о РЛС "Утес-ТМ", "Лира", "Лира-ВМ", "Лира-ВМЭ", комплексе средств автоматизации "Вега", наземной станции системы автоматического зависимого наблюдения "СНП-Л АЗН-В", аэродромных многопозиционных системах наблюдения "Тетра" и "Тетра-М". АО "Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры" продемонстрирует макеты наземной станции АЗН-В с секторной антенной, всережимной цифровой станции наблюдения для управления воздушным движением МВРЛ "Аврора-2", мобильной системы вещательного автоматического зависимого наблюдения 1090ES "Мангуст" и натурный образец рабочего места диспетчера по управлению воздушным движением. ПАО "Радиофизика" представит модели безэховой экранированной камеры и земной станции спутниковой связи "МОСТ-УС".

АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" представит макеты автономного необитаемого подводного аппарата большой автономности "САРМА", испытательного центра и подводной фонтанной арматуры.

АО "Волжский электромеханический завод" покажет роботизированные экзоскелеты Remotion, которые служат для реабилитации пациентов с нарушением подвижности нижних конечностей. Модульная конструкция экзоскелета позволяет быстро отключать или подключать модули стопы, голени и бедра в любых допустимых сочетаниях в зависимости от заболевания и физического состояния пациента.

Немалый интерес представляют разработки холдинга и его партнеров в области аддитивных технологий и 3D печати. Реализуя программу импортозамещения, ведущую роль здесь играет АО "Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО "Алмаз-Антей" - Обуховский завод" (СЗРЦ), а также его партнеры. В ходе форума СЗРЦ представит 3D принтеры собственной разработки "Гелиос-1" и "Гелиос-1-01", которые выпускаются серийно с использованием отечественного программного обеспечения и сырья.

АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" продемонстрирует газовые системы лучистого обогрева светлого и темного типов, жидкотопливные воздухонагреватели ТАЖ 110, компрессорные агрегаты, системы вентиляции и воздушного охлаждения, сообщает пресс-служба "АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".