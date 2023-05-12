Войти
ТАСС

Пентагон заявил, что рассчитывает передать танки Abrams Украине осенью

98
0
0
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert Dabbs

По словам главы американского военного ведомства Ллойда Остина, США делают все возможное, чтобы ускорить поставки

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты предпринимают все усилия, чтобы ускорить передачу Украине танков Abrams, рассчитывают поставить данную бронетехнику Киеву в начале осени.

Об этом сообщил в четверг министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков. [Они будут переданы Киеву] в начале осени - таков наш прогноз", - заявил глава американского военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Похожие новости
08.05.2023
Польша становится местом проведения крупнейших за последнее время учений НАТО «Anakonda–23»
27.04.2023
Россия начала применять на Украине секретное "оружие-невидимку"
25.04.2023
Украина, ФРГ и Польша подписали соглашение о намерении открыть ремонтный центр для ОБТ "Leopard-2", переданных ВСУ
09.01.2023
Предстоящая поставка Украине американских БМП М2 Bradley и зенитных управляемых ракет Sea Sparrow
29.03.2022
Украина попросила у НАТО танки. Вот что она может получить
19.07.2021
Polskie Radio (Польша): танки Abrams заступают на службу в Польше
29.05.2014
Румынские «Бизоны» одолели американских «Абрамсов»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 01:56
  • 49223
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 01:24
  • 22
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 11.05 21:21
  • 32
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.05 20:21
  • 10
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 11.05 15:31
  • 2
США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий
  • 11.05 15:24
  • 70
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 11.05 14:13
  • 1
Times: Великобритания собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
  • 11.05 13:08
  • 12
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 11.05 11:54
  • 2
Запад в ужасе от содеянного на Украине. Последствия уже проявили себя
  • 11.05 11:31
  • 441
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 11.05 09:12
  • 1
Французский парламент предпринял масштабный выпад против российской ЧВК «Вагнер»
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны