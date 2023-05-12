Пентагон заявил, что рассчитывает передать танки Abrams Украине осенью

Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет C-5M Super Galaxy на военной базе Форт-Худ, Техас.

По словам главы американского военного ведомства Ллойда Остина, США делают все возможное, чтобы ускорить поставки

ВАШИНГТОН, 11 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты предпринимают все усилия, чтобы ускорить передачу Украине танков Abrams, рассчитывают поставить данную бронетехнику Киеву в начале осени.

Об этом сообщил в четверг министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы делаем все возможное, чтобы ускорить поставку этих танков. [Они будут переданы Киеву] в начале осени - таков наш прогноз", - заявил глава американского военного ведомства, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.