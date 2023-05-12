В Британии сообщили о прибытии на Украину всех обещанных Киеву танков Challenger 2

Глава Минобороны королевства Бен Уоллес также подтвердил, что его страна передает Украине авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км

ЛОНДОН, 11 мая. /ТАСС/. Все 14 основных боевых танков Challenger 2, которые Великобритания пообещала передать Украине, были доставлены на территорию страны. Это подтвердил глава Минобороны королевства Бен Уоллес, выступая в четверг в Палате общин британского парламента.

"Я точно знаю, что в страну прибыли все наши танки, многие бронемашины, многие из БТР Spartan", - сказал Уоллес.

По его словам, служащие Вооруженных сил Украины имели возможность обучаться управлению британской техникой как на территории королевства, так и на родине и "очень хорошо отзываются" о танках Challenger 2.

Он также подтвердил, что Великобритания передает Украине авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 км. По словам Уоллеса, эти ракеты крайне эффективны против бункеров и других заглубленных укреплений. Он подчеркнул, что их было нелегко интегрировать с системами имеющихся в распоряжении Украины самолетов и добавил, что в "ближайшие недели или месяцы можно будет узнать, насколько это сработало". Уоллес также отметил, что передача Киеву дальнобойных вооружений была согласована с Вашингтоном и получила его одобрение.