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ТАСС

"Калашников" в I квартале сдал рекордное за 10 лет количество оружейных изделий

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Логотип ОАО "Концерн "Калашников"
Логотип ОАО "Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото : ОАО "Концерн "Калашников"

Концерн увеличил производство такой продукции на 38%

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" увеличил производство оружейных изделий в I квартале текущего года на 38%, установив рекорд за последние 10 лет по количеству сданной продукции. Об этом сообщила в четверг пресс-служба концерна.

"АО "Концерн "Калашников" увеличило объем производства оружейной продукции на 38% по результатам I квартала 2023 года. По количеству сданных изделий был установлен рекорд за последние 10 лет. Загрузка оборудования по сравнению с аналогичным периодом 2022 года повысилась на 8%", - говорится в сообщении.

По словам президента концерна Алана Лушникова, "Калашников" полностью выполняет задачи по увеличению объемов выпуска продукции в рамках ГОЗ. "Это касается, кстати, не только стрелкового оружия, но и многой иной производимой нами номенклатуры. В рамках начатого перевооружения производства в концерне в ближайшем будущем будет проведен ряд преобразований, о которых мы объявим дополнительно", - приводит его слова пресс-служба.

Ранее концерн отчитался об экономии около 500 млн рублей в 2022 году благодаря сокращению издержек производства. 

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