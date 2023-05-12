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ТАСС

Железнодорожные войска РФ за два года выполнили 4,3 млн кубометров земляных работ на БАМе

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Железнодорожные войска
Железнодорожные войска.
Источник изображения: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Основные работы завершились на 10 из 19 порученных объектов

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Железнодорожные войска Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе реконструкции восточного участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) с апреля 2021 года по начало мая 2023-го выполнили 4,3 млн куб. м земляных работ. Об этом ТАСС сообщил начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.

"В 2022 году завершены основные работы на 10 из 19 порученных объектах, общий объем выполненных земляных работ составил более 3,3 млн куб. м. В 2023 году спланировано завершение работ по сооружению насыпи земляного полотна на оставшихся девяти объектах. По состоянию на начало мая, объем выполненных земляных работ составил 1 035 тыс. кубометров. Кроме того, уже уложено 5 км рельсошпальной решетки и сооружено 12 комплектов стрелочных переводов", - сказал Косенков.

По его словам, к работам привлечены свыше 1 800 человек, в том числе 1 300 - от Железнодорожных войск, более 1 100 единиц техники. Все работы ведутся в полном соответствии с графиком, добавил Косенков.

Ранее сообщалось, что войска задействованы на реконструкции участка Улак-Февральск БАМ протяженностью 340 км. Генерал напомнил, что с принятием верховным главнокомандующим ВС РФ решения о привлечении Железнодорожных войск к выполнению задач на объектах реконструкции БАМ появилась возможность задействовать по предназначению подразделения войск четырех военных округов "в условиях, максимально приближенных к боевым". 

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