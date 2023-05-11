Генерал армии США: Искусственный интеллект и квантовые вычисления станут залогом успеха в войнах будущего

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Пентагон усиленно готовится к «войнам будущего», в которых, уверены американские военачальники и стратеги, решающее преимущество будет у армии, использующей в боевых целях искусственный интеллект и квантовые вычисления. Минобороны США уже реализует несколько программ, связанных с применением ИИ в военных целях. Для разработки технологий и оружия будущего активно привлекаются частные ИТ-компании.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал армии Марк Милли, выступая на конференции, назвал искусственный интеллект одной из самых мощных технологий, которые сейчас развивает человечество. По его мнению, использование ИИ в военных целях дает как минимум преимущество в скорости принятия решений, опережающих действия и даже планы противника.

Возможность принимать те или иные решения быстрее и точнее является важным преимуществом в ведении войны. Искусственный интеллект и квантовые вычисления дадут такое преимущество стране, которая преуспеет в их военном применении

— уверен Милли.

Ранее известный американский бизнесмен Илон Маск высказывал опасения по поводу последствий от бесконтрольного развития нейросетей и внедрения функций искусственного интеллекта во все большие сферы человеческой деятельности. Владелец Tesla и SpaceX вместе с соучредителем компании Apple Computer Стивом Возняком и еще 1400 представителями IT-отрасли подписали открытое письмо, призывающее на время остановить масштабные эксперименты с искусственным интеллектом и нейросетями.

Американский миллиардер Уоррен Баффет сравнил развитие самообучающихся нейросетей с созданием ядерного оружия, но при этом скептически оценил перспективы, что искусственный интеллект в скором времени заменит человека.

В России развитие программ искусственного интеллекта реализуется при поддержке и под контролем государства. В 2019 году президент Владимир Путин подписал указ «О развитии искусственного интеллекта в РФ», направленный на внедрение отечественных технологий в развитие ИИ. Куратором исполнения стратегии был назначен зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.