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Газета.ru

Чтобы не было шансов: Илон Маск назвал конкурента F-35

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Илон Маск назвал конкурента истребителю F-35

Гендиректор Tesla Илон Маск считает, что у американской корпорации Lockheed Martin, которая производит самолеты пятого поколения F-35, должен быть соперник. Им может стать, считает разработчик, беспилотный истребитель, который управлялся бы человеком дистанционно. Против такого лелательного аппарата, по его словам, у F-35 не осталось бы никаких шансов.

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск назвал летательный аппарат, против которого у американского самолета F-35 «не было бы шансов».

«Конкурентом должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его маневры дополняются автономией. У F-35 не было бы никаких шансов против него», - написал в своем Twitter. Так он ответил на публикацию одного из пользователей сервиса, который процитировал Маска. На симпозиуме Ассоциации ВВС США, проходившем 26-28 февраля в Орландо (штат Флорида), гендиректор Tesla заявил, что корпорации Lockheed Martin, которая производит самолеты F-35, необходим соперник.

В октябре прошлого года американское оборонное ведомство и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт на общую сумму $34 млрд. Стороны договорились о дополнительных поставках 478 самолетов для нужд ВВС США. В компании тогда отметили, что один истребитель будет стоить не более $80 млн, то есть военные самолеты будут поставлены «по самой низкой цене за всю историю программы».

Вместе с тем вскоре после подписания контракта отмечались недочеты истребителей. В частности, эксперты говорили о том, что F-35 далеки от полной боевой готовности.

Истребители ломаются чаще, чем предполагалось изначально, несмотря даже на то, что они были модернизированы, передает Bloomberg. Однако не все в оборонном ведомстве Соединенных Штатов согласны с этим, так один из руководителей группы по созданию F-35, Грег Улмер, обращал внимание, что те недочеты, которые есть у самолетов несложно исправить.

Так или иначе, но негативные оценки этого истребителя пятого поколения были и до подписания контракта на дополнительные поставки самолетов. Американский портал Business Insider в одном из своих материалов заявил, что стелс-истребитель F-35 является одним из самых худших образцов разрабатываемого вооружения армии США. Все потому, что журналисты сочли его слишком дорогим и ненадежным.

Сотрудники портала обратили внимание, что многочисленные технические и производственные проблемы самолета были замечены еще при испытаниях оружия. По сообщениям СМИ, стоимость программы эксплуатации F-35 составляет почти $1,2 трлн.

Тем не менее американские власти смогли договориться о продаже более 450 самолетов F-35 своим союзникам - Австралии и Польше. Предположительно, они поставки будут производиться в этом году.

F-35 представляет собой многоцелевую боевую машину, которую проектировали с использованием технологии уменьшения заметности. Кроме того, этот истребитель может нести ядерное оружие. В проекте создания этих самолетов вместе с американскими разработчиками принимали участие специалисты из восьми стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.

По данным на конец декабря 2018 года Вооруженным силам США и армиям стран - иностранных заказчиков было поставлено более 355 единиц истребителей F-35. В частности, эти самолеты покупают Израиль и Япония. В общей сложности компания-производитель собирается создать порядка 3 тыс. таких истребителей в трех модификациях.

Нередко американское вооружение сравнивают с российским. Вот и этот истребитель не стал исключением. В начале июня прошлого года журналист из США Марк Эпископос посчитал, что российский многоцелевой истребитель МиГ-35 может составить конкуренцию F-35. Такое мнение автор выразил в своем материале в The National Interest.

Так, по словам Эпископоса, МиГ-35 обладает уникальными техническими характеристиками, благодаря чему он был отнесен к четвертому поколению. В материале также приводится цитата российского президента Владимира Путина, который говорил, что самолет «готов и способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю».

«Это действительно интересная, уникальная машина, можно сказать - «4», приближается к пятому поколению», - приводит Эпископос его слова в своем материале.

В то же время журналист отмечал, что этот самолет «кульминация российской авиастроительной инженерной мысли и многолетнего опыта». МиГ-35, по его мнению, «является в России самым эффективным многоцелевым истребителем».


Ангелина Мильченко

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