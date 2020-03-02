Чтобы не было шансов: Илон Маск назвал конкурента F-35

Илон Маск назвал конкурента истребителю F-35
Гендиректор Tesla Илон Маск считает, что у американской корпорации Lockheed Martin, которая производит самолеты пятого поколения F-35, должен быть соперник. Им может стать, считает разработчик, беспилотный истребитель, который управлялся бы человеком дистанционно. Против такого лелательного аппарата, по его словам, у F-35 не осталось бы никаких шансов.
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск назвал летательный аппарат, против которого у американского самолета F-35 «не было бы шансов».
«Конкурентом должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его маневры дополняются автономией. У F-35 не было бы никаких шансов против него», - написал в своем Twitter. Так он ответил на публикацию одного из пользователей сервиса, который процитировал Маска. На симпозиуме Ассоциации ВВС США, проходившем 26-28 февраля в Орландо (штат Флорида), гендиректор Tesla заявил, что корпорации Lockheed Martin, которая производит самолеты F-35, необходим соперник.
В октябре прошлого года американское оборонное ведомство и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт на общую сумму $34 млрд. Стороны договорились о дополнительных поставках 478 самолетов для нужд ВВС США. В компании тогда отметили, что один истребитель будет стоить не более $80 млн, то есть военные самолеты будут поставлены «по самой низкой цене за всю историю программы».
Истребители ломаются чаще, чем предполагалось изначально, несмотря даже на то, что они были модернизированы, передает Bloomberg. Однако не все в оборонном ведомстве Соединенных Штатов согласны с этим, так один из руководителей группы по созданию F-35, Грег Улмер, обращал внимание, что те недочеты, которые есть у самолетов несложно исправить.
Так или иначе, но негативные оценки этого истребителя пятого поколения были и до подписания контракта на дополнительные поставки самолетов. Американский портал Business Insider в одном из своих материалов заявил, что стелс-истребитель F-35 является одним из самых худших образцов разрабатываемого вооружения армии США. Все потому, что журналисты сочли его слишком дорогим и ненадежным.
Сотрудники портала обратили внимание, что многочисленные технические и производственные проблемы самолета были замечены еще при испытаниях оружия. По сообщениям СМИ, стоимость программы эксплуатации F-35 составляет почти $1,2 трлн.
Тем не менее американские власти смогли договориться о продаже более 450 самолетов F-35 своим союзникам - Австралии и Польше. Предположительно, они поставки будут производиться в этом году.
F-35 представляет собой многоцелевую боевую машину, которую проектировали с использованием технологии уменьшения заметности. Кроме того, этот истребитель может нести ядерное оружие. В проекте создания этих самолетов вместе с американскими разработчиками принимали участие специалисты из восьми стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.
По данным на конец декабря 2018 года Вооруженным силам США и армиям стран - иностранных заказчиков было поставлено более 355 единиц истребителей F-35. В частности, эти самолеты покупают Израиль и Япония. В общей сложности компания-производитель собирается создать порядка 3 тыс. таких истребителей в трех модификациях.
Так, по словам Эпископоса, МиГ-35 обладает уникальными техническими характеристиками, благодаря чему он был отнесен к четвертому поколению. В материале также приводится цитата российского президента Владимира Путина, который говорил, что самолет «готов и способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю».
«Это действительно интересная, уникальная машина, можно сказать - «4», приближается к пятому поколению», - приводит Эпископос его слова в своем материале.
В то же время журналист отмечал, что этот самолет «кульминация российской авиастроительной инженерной мысли и многолетнего опыта». МиГ-35, по его мнению, «является в России самым эффективным многоцелевым истребителем».
Ангелина Мильченко