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Военное обозрение

Затворы в САУ, поставленных ВСУ из Италии, украинским военным приходится подбивать молотком

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры, наглядно демонстрирующее техническое состояние поставленных украинской армии из Италии самоходных артиллерийских установок M109L американского производства. На кадрах видно, что после заряжания боеприпаса, украинским военнослужащим приходится подбивать затвор при помощи молотка.

Источник изображения: topwar.ru


Зато не без бандеровских лозунгов...

Ранее украинские власти заявили, что все переданные из Италии в рамках очередного пакета военной поддержки артиллерийские установки находятся в весьма плачевном техническом состоянии. Из всех поставленных Украине 20 САУ M109L ни одна не оказалась готовой к использованию в боевых условиях.

Очередная поставка из Италии САУ M109L украинской армии состоялась в середине апреля текущего года. Кроме того, осенью прошлого года Италия уже поставляла от 20 до 30 единиц подобного вооружения.

В итальянском Минобороны не отрицают возможность неисправного состояния поставленных украинской армии артиллерийских систем, однако утверждают, что в этом виновны американские компании, согласно контракту осуществлявшие техническое обслуживание этой военной техники. Судя по всему, в США ненадлежащим образом подошли к выполнению своих обязательств, касающихся ремонта поставленных Италии вооружений, в результате чего они оказались в неисправном состоянии.

Как утверждали ранее украинские источники, на месте был произведен ремонт неисправных САУ, однако, как можно убедиться, их техническое состояние все равно, мягко говоря, далеко от идеального.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Украина
Продукция
M109
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